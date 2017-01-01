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Otomobil şarampole yuvarlandı

07 Mayıs 2017 Pazar, 15:08
Otomobil şarampole yuvarlandı
Otomobil şarampole yuvarlandı

(Fotoğraflı)

Ali Yıldırım
SAKARYA (İHA) - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yağmur dolayısıyla çöken yolda kayarak şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü, kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu.
Kaza, Sakarya'nın Akyazı ilçesi Yassı Mezar mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adem C. yönetimindeki otomobil Akyazı'dan, Boztepe köyüne giderken Boztepe köyü Yassı Mezar mahallesi mevkinde yağmur dolayısıyla çöken yolda kayarak şarampole yuvarlandı. Takla atan otomobil 30 metre kadar sürüklendikten sonra durabildi. Otomobilin sürücüsü Adem C. ise adeta hurdaya dönen araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu.
(BCT-RFK-Y)

07.05.2017 15:17:58 TSI
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