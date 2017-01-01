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Lapseki TSM'den ilköğretim öğrencilerine hijyen eğitimi



(Fotoğraflı)



Mustafa Uçmaz

ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde bağlı Adatepe köyünde eğitim-öğretime devam eden Adatepe İlköğretim Okulunda öğrencilere temizlik ve kişisel hijyen konusunda eğitim verildi.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde bağlı Adatepe köyünde eğitim-öğretime devam eden Adatepe İlköğretim Okulunda öğrencilere temizlik ve kişisel hijyen konusunda eğitim verildi. Lapseki Toplum Sağlığı Merkezi (TSM) görevli hemşireler tarafından verilen eğitimlerde slayt gösteriminden yararlanıldı. Hijyen kurallarına uyulması halinde birçok hastalığın önlenebileceğine değinen yetkililer ellerin sık sık bol su ve sabunla yıkanmasını önerdi. Eğitimler ilçe merkez, belde ve köylerde yer alan eğitim kurumlarında devam edecek.

(GD)



07.05.2017 15:52:25 TSI

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