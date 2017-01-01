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Yüksekova'da yol yapım çalışması

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 12:20
Yüksekova'da yol yapım çalışması
Yüksekova'da yol yapım çalışması

(Fotoğraflı)

Ömer Oğuz
HAKKARİ (İHA)  Hakkari'nin Yüksekova Belediyesi tarafından başlatılan yol yapım ve onarım çalışmaları devam ediyor.
İlçede baharın gelmesiyle birlikte yollarda oluşan çukurların kapatılması için başlatılan kumlama ve stabilize çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Güngör Mahallesine bağlı 902 Nolu Sokakta çalışma yapıldığı belirten Yüksekova Belediye Fen İşleri Müdürü Cevdet Bora, "Daha önce de belirttiğimiz gibi gerek duyduğumuz ve programa aldığımız tüm cadde ve sokaklarda kumlama ve stabilize çalışması yürüteceğiz. Çamurlu ve çukurlu yollarda vatandaşlarımızın ulaşım konusunda sıkıntı çekmemeleri için gereken ne varsa yapacağız" dedi.
(MSA-Y)

08.05.2017 12:29:08 TSI
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