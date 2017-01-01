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Başkan Toru: "Şükran Mahallesindeki dönüşüm şehre damga vuracak"

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 12:58
Başkan Toru: "Şükran Mahallesindeki dönüşüm şehre damga vuracak"
Başkan Toru: "Şükran Mahallesindeki dönüşüm şehre damga vuracak"

(Fotoğraflı)

Barış Gök - İsmail Bulut
KONYA (İHA) - Konya'nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Fatma Toru, Şükran Mahallesi'nde devam eden kentsel dönüşümün sıradan bir dönüşüm olmadığını belirterek, "Herhangi bir inşa işlemi değil, burada yaptığımız dönüşüm şehre damgasını vuracak ve önümüzdeki yüz yıl konuşulacak bir dönüşüm" dedi.
Meram Belediye Başkanı Fatma Toru ve beraberindeki heyet "Dönüşüm Meram" projesi kapsamında Şükran Mahallesi'nde devam eden kentsel dönüşüm alanında incelemelerde bulundu.
İnceleme esnasında çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Fatma Toru, 1 yılı aşkın süredir devam eden anlaşma, yıkım, uzlaşma süreçlerinin sona yaklaştığını belirtti. Başkan Toru, "Şuanda da yıkımı devam eden bir binanın önündeyiz. Sahayı hep beraber gezdik. Birlikte gözlemleme imkanımız oldu. Hepinizin gördüğü üzere çok kolay bir iş değil. Konut, bağımsız birimler, dükkanlar, iş yerleri gibi pek çok yapı var burada. Bunların çoğunu şuana kadar belediye olarak anlaşıp yıktık ve sahayı boşalttık" dedi.
Bölgedeki kentsel dönüşümün 2 etap halinde gerçekleşeceğini ve kamulaştırmalarla yapıların yıkıldığını dile getiren Başkan Toru, "Toplamda bu bölgede birinci ve ikinci etap olarak nitelendirdiğimiz alanda 2 binin üzerinde bağımsız bölüm var. Şuan da birinci etap olarak belirlediğimiz alandayız. Çünkü toplamını bir defada yapmak uzun bir süre istiyor. Biz burayı etaplayarak çalışmayı tercih ettik. Bu alanın büyüklüğü 100 bin metrekareyi buluyor ve bu alanda şuana kadar kamulaştırdığımız anlaştığımız bina sayısı 800'ün üzerinde" ifadelerini kullandı.
Yıkım alanında sadece kamulaştırma yapmadıklarını aktaran Başkan Toru, "Aynı zamanda kat karşılığı inşaat çalışması da yapıyoruz vatandaşlarla. Burada aldığımız dairesine karşılık diğer dönüşüm alanlarında hak edebiliyorsa borçlanmak suretiyle daire veriyoruz. Birinci etabın kamulaştırma ve yıkım maliyeti 70 milyon TL'yi bulacak" dedi.

"Dönüşüm şehre damga vuracak"
Şükran Mahallesi'nde yapılan kentsel dönüşümün Konya'ya damga vuracağını söyleyen Başkan Toru, bölgenin güzel bir görüntüye kavuşturulmasının amaçlandığını ifade etti. Başkan Toru, "Herhangi bir inşa işlemi değil. Burada yaptığımız dönüşüm şehre damgasını vuracak ve önümüzdeki yüz yıl konuşulacak bir dönüşüm. Burada tarih, kültür, kimlik turizm, yerel ticaretin canlanması var. Mevlana Kültür Vadisi aksında kalan ve şehrin imajı açısından da önemli bu bölgenin kötü görüntüden kurtarılarak en güzel görüntüye kavuşturulması bizler için en önemli görevlerden biri.

"İlim ve irfan yuvası olacak"
Bölgenin şehir açısından en prestijli bölgelerden biri olacağını vurgulayan Başkan Toru, "Yaşayan, canlı bir bölge olacak. Hem tarihi ve kültürel mirasıyla hem turizmiyle hem ticari alanlarıyla hem kültür sanat etkinlikleriyle hem de Selçuklu'nun başkenti olan bu şehirde geçmişte olduğu gibi ilim ve irfanın yuvası olarak burası her daim yaşayan bir bölge olacak" şeklinde konuştu.
(BG-İP-Y)

08.05.2017 13:07:17 TSI
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