Sivas'ta 3 kilo esrar ele geçirildi
(Fotoğraflı)
Veysel Korkmaz
SİVAS (İHA) - Sivas'ın Gürün ilçesinde 3 kilo 335 gram esrar ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlı ekiplerince Gürün ilçesi Bahçeiçi köyü Malatya-Kayseri D-300 Karayolu üzerinde yapılan yol kontrol ve arama faaliyetleri sırasında Van istikametinden İstanbul istikametine gitmekte olan yolcu otobüsü durduruldu. Otobüste yapılan aramada iki şahsa ait çanta içerisinde yolcu koltuğunun altına gizlemiş şekilde 3 kilo 335 gram esrar ele geçirildi. İki şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
(UY-Y-)
08.05.2017 15:02:16 TSI
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