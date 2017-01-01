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Berat Kandili'nde camiler doldu taştı



(Fotoğraflı)



Buğra Güney

HATAY (İHA) - Ramazan ayının habercisi olarak kabul edilen Berat Kandili dolayısıyla Hatay'da vatandaşlar camilere akın etti.

Kandil nedeniyle vatandaşlar, Antakya'da Anadolu'nun ilk camisi olma özelliği taşıyan Habib-i Neccar Camii'ne akın etti. İl Müftüsü Hamdi Kavillioğlu Berat Kandili ile ilgili verdiği vaazda, "Bu geceye, bereketli ve feyizli bir gece olması sebebiyle mübarek gece; günahların affı ve kulların temize çıkarılması sebebiyle beraat gecesi ve kulların ihsana kavuşmaları nedeniyle de rahmet gecesi gibi adlar da verilmiştir" dedi.

Kılınan namazın ardından Kur'an-ı Kerim okundu. Kızılay tarafından ikramlar dağıtıldı.

(BGY-ÖZ-Y)



10.05.2017 23:07:09 TSI

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