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Berat Kandili'nde camiler doldu taştı

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 22:58
Berat Kandili'nde camiler doldu taştı
Berat Kandili'nde camiler doldu taştı

(Fotoğraflı)

Buğra Güney
HATAY (İHA) - Ramazan ayının habercisi olarak kabul edilen Berat Kandili dolayısıyla Hatay'da vatandaşlar camilere akın etti.
Kandil nedeniyle vatandaşlar, Antakya'da Anadolu'nun ilk camisi olma özelliği taşıyan Habib-i Neccar Camii'ne akın etti. İl Müftüsü Hamdi Kavillioğlu Berat Kandili ile ilgili verdiği vaazda, "Bu geceye, bereketli ve feyizli bir gece olması sebebiyle mübarek gece; günahların affı ve kulların temize çıkarılması sebebiyle beraat gecesi ve kulların ihsana kavuşmaları nedeniyle de rahmet gecesi gibi adlar da verilmiştir" dedi.
Kılınan namazın ardından Kur'an-ı Kerim okundu. Kızılay tarafından ikramlar dağıtıldı.
(BGY-ÖZ-Y)

10.05.2017 23:07:09 TSI
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