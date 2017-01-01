Engelliler Haftası Etkinliği
(Fotoğraflı)
Olgun Yıldız
ARDAHAN (İHA) - Ardahan'da Engelliler Haftası dolayısıyla program düzenlendi.
Engelsiz Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezinde düzenlenen "Engelliler Haftası" etkinliğine Ardahan Valisi İbrahim Özefe'de katıldı.
Rehabilitasyon Merkezi faaliyetlerini anlatan sinevizyon gösterimi ile başlayan etkinlikte, Özel Eğitim İş Uygulama Okulu ve Rehabilitasyon Merkezinden faydalanan engelli vatandaşlarımız ve öğrencilerimiz, öğretmenleri eşliğinde şiir ve müzik dinletisi sundular. Etkinlik, folklor gösterileriyle son buldu.
(OY-AA-Y)
11.05.2017 10:57:48 TSI
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