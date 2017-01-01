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Edremit'te okuma saatleri devam ediyor



(Fotoğraflı)



Emrah Elmas

BALIKESİR (İHA) - Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, BENGİ projesi kapsamında yürütülen okuma etkinliklerine Mimar Sinan İlkokulunda devam etti.

Kaymakam Ali Sırmalı, "Gelecekte hedefe varmak için, kitapları dost edinmeliyiz." dedi. Okuma etkinliğinin ardından Kaymakam Ali Sırmalı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Koç öğrencilerle sohbet ettiler. Okuma saatlerinde öğrencilerle bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu ifade eden Kaymakam Ali Sırmalı öğrencilere gelecekte hangi mesleğe sahip olmak istediklerini sordu. Kaymakam Ali Sırmalı öğrencilere hangi meslek dalında olursa olsun hepsinin bu sıralardan geçtiğini belirterek, "Hedefe varmak için çok çalışmalıyız." dedi. Ardından Kaymakam Ali Sırmalı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Koç öğretmenler odasına geçerek burada BENGİ projesi kapsamında yürütülen projeler hakkında öğretmenlerle sohbet etti.

(EME)



11.05.2017 16:17:40 TSI

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