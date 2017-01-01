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Okullararası Badminton Yıldızlar Kız ve Erkek Grup Müsabakaları

- Kızlarda ve erkeklerde Ankara Cumhuriyet Ortaokulu birinci oldu



(Fotoğraflı)



ADANA (İHA) - Okul Sporları faaliyet programında yer alan "Okullararası Badminton Yıldızlar Kız ve Erkek Türkiye Grup Müsabakaları" Adana'da sona erdi.

Seyhan İMKB Fen Lisesi Spor Salonu'nda toplam 22 okulun katıldığı ve 3 gün devam eden müsabakalara kızlarda Ankara Cumhuriyet Ortaokulu birinci, Karaman Zübeyde Hanım Ortaokulu ikinci, Mersin Batıkent Ortaokulu üçüncü ve Kilis Şehit Sakıp Ortaokulu dördüncü oldu.

Erkeklerde ise Ankara Cumhuriyet Ortaokulu birinci, Nevşehir Alparslan Ortaokulu ikinci, Mersin Batıkent Ortaokulu üçüncü, Aksaray Taptuk Emre Ortaokulu dördüncü oldu.

Müsabakalarda dereceye giren sporculara madalya ve başarı belgelerini Okul Sporları Sorumlusu Ramazan Bahadır, Badminton Federasyonu Adana İl Temsilcisi Ceyhun Öktem ile diğer yetkililer verdiler.

(ELF-Y)



12.05.2017 10:10:05 TSI

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