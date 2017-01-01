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SYDV vatandaşlara lokma dağıttı



(Fotoğraflı)



AFYONKARAHİSAR (İHA) - Afyonkarahisar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürlüğü tarafından "Vakıflar Haftası" dolayısı ile kurum önünde vatandaşlara lokma ikramında dağıtıldı.

Afyonkarahisar SYDV İl Müdürlüğü tarafından Cuma namazı sonrası vatandaşlara ücretsiz lokma dağıttı. SYDV İl Müdürü Yaman Şenol lokman dağıtımı esnasında kurum yöneticileri ile birlikte kendi elleri ile vatandaşlara lokma ikramında bulundu. Vatandaşların lokma ikramına yoğun ilgi göstermeleri de dikkatlerden kaçmadı. Kurumun 14 Mayısa kadar sürecek Vakıflar Haftası boyunca çeşitli etkinlikle gerçekleştireceği de öğrenildi.

(GC-



12.05.2017 16:15:44 TSI

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