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AK Parti Tepebaşı yöneticileri Cumhuriyet Mahallesi'nde



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Ak Parti Tepebaşı İlçe Başkan İbrahim Yılmaz Kaynarca ve ekibi, Cumhuriyet Mahallesinde akşam buluşması gerçekleştirdi.

Toplantıda konuşan Kaynarca, Halk Oylamasında yüzde 92 destekle Tepebaşı'nın en fazla 'Evet' oyu veren mahallenin Cumhuriyet olduğunu belirterek, "Teşekkür ziyaretine buradan başlıyoruz. Sekiörenli hemşerilerime canı gönülden teşekkür ediyorum. Ülkemizin geleceğine katkı sağlayan mahallemizdeki dostlarımızla sohbet edip hal hatırlarını sorduk" dedi.

2019 için artık Eskişehir'de değişimin vakti geldiğini belirten Kaynarca, yerelde geç kalınmışlığı telafi etmek için bir fırsatın olduğunu bunu çevre illere ve benzer ilçelere bakarak daha net anladığımızı belirtti.

Cumhuriyet Mahallesi sakinlerinin yerel ve hükümet bazlı taleplerini dile getirmeleri sonrasında toplantı sona erdi.

(AS-MET-Y)



12.05.2017 16:16:13 TSI

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