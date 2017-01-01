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Gediz Belediyesinden Çanakkale'ye ücretsiz tarih ve kültür gezisi

13 Mayıs 2017 Cumartesi, 15:12
Gediz Belediyesinden Çanakkale'ye ücretsiz tarih ve kültür gezisi
Gediz Belediyesinden Çanakkale'ye ücretsiz tarih ve kültür gezisi

(Fotoğraflı)

Hüseyin Efe
KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Gediz ilçe Belediyesinin "Gediz'den Mehmetçiğe Selam" konulu proje kapsamında Çanakkale'ye düzenlediği ücretsiz tarih ve kültür gezisine 250 vatandaşın katıldığı bildirildi.
Bu yıl üçüncüsünü gerçekleştirdikleri Çanakkale tarih ve kültür gezisine vatandaşların yoğun katılımından memnun olduklarını belirten Gediz Belediye Başkanı Mehmed Ali Saraoğlu "Gediz Belediyesi olarak "Gediz'den Mehmetçiğe Selam' konulu projemizle 250 kişi hemşerimizi 5 otobüs ile Çanakkale'ye gönderdik. Çanakkale bizim için önemli bir yer. Orada destan yazan aziz şehitlerimiz yatıyor. Geziye katılan vatandaşlarımızdan Çanakkale'yi geçilmez ilan eden şehitlerimize bizlerden selam götürmelerini istedik. Bu geziler sayesinde Çanakkale ruhunu sizlere yerinde yaşatmayı amaçlıyoruz. Rabbim kazasız belasız bir yolculukla gidip dönmeyi nasip eder inşallah" dedi.(EFE)

13.05.2017 15:21:18 TSI
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