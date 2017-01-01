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Dereköy Ortaokulunda annelere kahvaltı ikramı

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 12:14
Dereköy Ortaokulunda annelere kahvaltı ikramı
Dereköy Ortaokulunda annelere kahvaltı ikramı

(Fotoğraflı)

Mustafa Akçay
KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Dereköy İlk-ortaokulu'nda 'Anneler Günü' nedeniyle öğrenci annelerine yönelik kahvaltı düzenlendi.
Okul idaresi tarafından 'Anneler Günü' nedeniyle öğrenci anneleri için açık büfe kahvaltı düzenlendi. Okul bahçesinde verilen kahvaltı anneler tarafından yoğun ilgi gördü. Okul Müdürü Kamber Taşdemir, annelerin değerli olduklarını hissettirmek amacıyla kahvaltı etkinliği düzenlediklerini belirterek, "Anneler yılın sadece bir gününde değil, yılın her gününde en büyük övgüye ve hediyeye layıktırlar. Tüm annelerimizin anneler gününü kutluyor, davetimize katıldıkları için kendilerine teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Kahvaltıya katılan öğrenci anneleri, kahvaltıya emeği geçen okul idaresine teşekkür ettiler.(MA-EFE)

15.05.2017 12:23:35 TSI
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