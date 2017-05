YEREL HABERLER / TRABZON HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Ortahisar heyeti Gölcük'ü ziyaret etti

TRABZON (İHA) - Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, meclis üyeleriyle birlikte daha önce kardeş şehir protokolü imzaladıkları Gölcük Belediyesi'ni ziyaret etti.

Ortahisar heyeti, Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş'in ev sahipliğinde ilçenin tarihi ve turistik yerlerini gezerek kültür ve sanat etkinliklerine katıldı. Gölcük'te çok sayıda Karadenizlinin ikamet ettiğini belirten Başkan Genç, burada kendini Trabzon'da gibi hissettiğini belirterek "Gölcük Belediyemize iade-i ziyaret gerçekleştirdik. Onlar da daha önce ilçemize bir ziyaret gerçekleştirmişlerdi. Her iki belediye arasında yapılacak her türlü işbirliğini çok önemsiyoruz. Gölcük'ü ziyaret etmekten çok büyük keyif aldık. Gelip görülmesi gereken bir ilçe. Burada Trabzon'dan ve Karadeniz'den çok sayıda vatandaşımız yaşıyor. Biz de burada kendimizi sanki Trabzon'daymışız gibi hissettik. Çok güzel verimli bir ziyaret oldu. Her iki belediye arasında bilgi ve tecrübe paylaşımı konusunda oldukça başarılı geçen bir ziyaret gerçekleştirdik. Gölcük ilçemizin yerel değerlerini, kültürel ve sanatsal yönlerini yakından tanıma fırsatı yakaladık. Ben de bir kez daha bize en güzel şekilde ağırlayan ve çok güzel bir misafirperverlik örneği sergileyen Başkanımız Mehmet Ellibeş ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Ellerine, emeklerine sağlık diyorum" diye konuştu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş, her iki belediye arasında gelişen ilişkilerin önümüzdeki yıllarda gündeme gelebilecek daha büyük projelerin habercisini olduğuna dikkat çekerek "Biz bütün belediyelerimizle ilişkilerimizi geliştirmeye, onlarla işbirliği yapmaya büyük önem veriyoruz. Belediyelerimizle bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunuyoruz. Ortahisar Belediyemiz de Trabzon'un en büyük ilçesi durumunda. Yeni kurulmuş olmasına rağmen kısa zaman içinde çok büyük işlere imza attılar. Biz de belediyemizin işleyişi hakkında deneyimlerimizi kendileriyle paylaştık. Bu nazik ziyaretlerinden ötürü Başkanımız Ahmet Metin Genç'e ve beraberindekilere çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

15.05.2017 12:45:29 TSI

