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Çadırlar arasında gençlik yürüyüşü yapıldı



(Fotoğraflı - Görüntülü)



Fahrettin Çelik

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Samsat ilçesinde Mart ayında meydana gelen deprem nedeni ile kurulan çadırlar arasında gençlik yürüyüşü yapıldı.

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ve Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında, Gençlik Hizmetleri Spor İlçe Müdürlüğü organizesinde gençlik yürüyüşü düzenlendi.

Hükumet Konağı bahçesinde başlayıp İlçe Stadyumunda biten yürüyüşe Samsat Kaymakamı Yusuf Yıldırım, Belediye Başkanı Yusuf Fırat, Ak Parti İlçe Başkanı Hasan Erden, ilçede görev yapan kamu kurum ve kuruluş amir ve çalışanları, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Yürüyüş ilçe cadde ve sokaklarında kurulu bulunan çadırlar arasında yapılırken, hala devam eden artçı depremlerden dolayı çadırlarda yaşayan Samsatlılar gençlere bayrak sallayarak sevgi gösterisinde bulundu. Halk oyunları gösterileri ile devam eden yürüyüş sonrasında bir açıklama yapan Samsat Belediye Başkanı Yusuf Fırat, depreme rağmen hayatın devam ettiğini, gençlerin vatanlarını milletini sevdiğini, geleceğimizi gençlere emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı çok sevdiklerini belirterek, gençlik haftasını kutladı. Samsat Kaymakamı Yusuf Yıldırım ise konuşmasında, gençler ile gurur içerisinde yürüyüş yaptıklarını, birlik ve beraberlik içerisinde olduklarını belirterek, her geçen gün bütün kategorilerde dünya sıralamalarında daha üst sıralamada geleceğimize inandığını ifade etti. Kaymakam Yıldırım, "Bugün Samsat ilçesinde gençlik yürüyüşü yapıyoruz. Bayrağımız, gençlerimiz ve vatandaşlarımızla yürüyoruz. Afet bölgesi, çadır şehri olmamız bizi bayrak yarışından vatan millet sevgisinden asla geri bırakmayacağını buradan bütün Türkiye'ye bir kez daha gösteriyoruz. Birlik beraberlik Atatürk'ün cumhuriyeti emanet etiği bu geçler inşallah ülkemizi uluslararası arenada daha üst sıralara çıkaracaklardır. Bütün gençlerimizin 19 Mayıs Gençlik ve spor bayramın kutluyor, gençlerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

(FÇ-SD-Y)



15.05.2017 15:40:19 TSI

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