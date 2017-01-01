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Kepez Santral'e 5 milyon Avro hibe

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 09:58
Kepez Santral'e 5 milyon Avro hibe
Kepez Santral'e 5 milyon Avro hibe

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Türkiye'nin en büyük ve sorunsuz kentsel dönüşüm projesi olan Kepez Santral Kentsel Dönüşüm Projesi AB Ufuk 2020 hibe programına seçildi. AB Akıllı Kentler ve Toplumlar (SCC-1-2017) çağrısı kapsamında MAtchUP projesi ile yaklaşık 5 milyon Avro hibe almaya hak kazandı.
Antalya Büyükşehir Belediyesi ve proje ortakları, aynı çağrıdan destek almak için başvuran Avrupa'nın değişik ülkelerinden 17 büyük konsorsiyum ile yarışarak, desteğe hak kazanan üç projeden biri seçildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Kentsel Dönüşüm projesinin yürütücüsü belediye iştiraki Antepe İnşaat ve Ticaret şirketi tarafından yürütülen çalışmalar ile oluşturulan proje kapsamında İspanya'dan Valencia ve Almanya'dan Dresden belediyeleri ile birlikte büyük ölçekli akıllı kent uygulamaları gerçekleştirilecek. Türkiye, İspanya, Almanya, İtalya, Finlandiya, İsrail, Belçika ve Makedonya'dan 28 proje ortağının yer aldığı konsorsiyumun Türkiye kısmında; Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antepe A.Ş. yanında projenin yerel koordinatörü olarak Sampaş A.Ş., Akdeniz Üniversitesi, Demir Enerji ve Taysim firmaları da bulunuyor.
Kepez Santral Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında kentsel dönüşüm alanı içerisindeki 70 bin metrekarelik bir pilot uygulama alanı belirlendi. Diğer pilot şehirlerle birlikte, ısı, enerji üretim ve depolama konularında güneş enerjisi uygulamaları, elektrikli ulaşım araçları ve yönetimi gibi akıllı ulaşım uygulamaları, AKOS Akıllı Kent Otomasyon Sistemi kapsamında büyük veri yönetimi, nesnelerin interneti ile akıllı aydınlatma, enerji, ulaşım, ev, bina çözümlerinin tek noktada entegrasyonu ve yönetimi gibi bilgi teknolojileri unsurlarını içeren 42 farklı Akıllı Kent Uygulaması hayata geçirilecek. Proje, Kepez Santral Kentsel Dönüşüm projesi inşaatları ile eşzamanlı olarak yürüyecek ve 2019 yılında alanda yaşamın başlaması ile birlikte devreye alınacaktır.
Bu konuyla ilgili olarak Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, "Bu gelişmeler bizim için de ülkemiz için de son derece onur verici. Şehrimizde başlattığımız bu proje Türkiye'nin en büyük ve sorunsuz kentsel dönüşüm projesidir. Projenin daha dikkat çekici tarafı ise plan proje etaplarında Akıllı Kent olarak tasarlanan Kepez Santral projemizin, altyapısından üstyapısına, fiziki yaşam alanlarından, sosyal yaşama kadar hayatın her yerinde estetik, akıllı ve sürdürülebilir bir kent oluşturmamızdır. Kepez Santrali kanatlandıracağız demiştik, Avrupa Birliği'nin verdiği bu teşvik; projemizin ne kadar doğru yolda olduğunu göstermektedir. Yeniden yapılanma konusunda, Antalya, Dünya ölçeğinde yarışmacı bir kente dönüşecektir. Projemiz Antalya'ya ve Kepez Santralli hemşerilerimize hayırlı olsun" dedi.
(SÇ-SÇ-Y)

17.05.2017 09:58:12 TSI
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