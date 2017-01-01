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Öğrenciler kan bağışında bulundu

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 10:56
Öğrenciler kan bağışında bulundu
Öğrenciler kan bağışında bulundu

(Fotoğraflı)

Serkan Şansever
ÇORUM (İHA) - Sungurlu Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenler, Okul konferans salonuna kurulan stantta kan bağışında bulundular.
Kızılay tarafından Sungurlu Anadolu Lisesi'nde kan bağışı kampanyası düzenlendi. Türk Kızılay'ı ve Sungurlu Anadolu Lisesi işbirliği ile yapılan kan bağışı kampanyasında, Anadolu Lisesi sınıf öğrencileri ve öğretmenleri kan vererek kan bağışı kampanyasına katkıda bulundular.
Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen kan bağışı kampanyasında 30 üniten kan toplandığı bildirildi.
(SŞ-BÖ)

17.05.2017 10:56:15 TSI
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