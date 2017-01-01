Alaşehir'de Kenan Evren Parkına yeni ışıklandırma
(Fotoğraflı)
MANİSA (İHA) - Alaşehir Belediyesi tarafından Kenan Evren Parkına yapılan yeni ışıklandırma çalışmalarıyla park daha güzel bir görünüme kavuştu.
Alaşehir Belediyesi yeşil ve yaşanabilir bir kent için çalışmalarını sürdürüyor. Alaşehir Belediyesine ait Kenan Evren Parkı ve mesire alanında yapılan çalışmalar tamamlandı. Yeni ışıklandırma ve peyzaj çalışmalarıyla yeni bir görünüme kavuşan park vatandaşlardan tam not aldı. Alaşehir Belediyesi Kenan Evren Parkı içerisinde yer alan yarı olimpik havuzda tadilat işlemleri de devam ediyor. Havuz ile ilgili yapılan tadilat çalışmaları kapsamında; soyunma alanları ve duşlar başta olmak üzere tesisin daha kullanışlı bir yapı haline gelmesi için büyükçaba sarf ediliyor.
(AY-Y)
17.05.2017 11:10:00 TSI
NNNN