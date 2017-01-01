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Alaşehirli öğrencilerden atık pil toplama kampanyası



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Alaşehir Belediyesi ve Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçılar Derneğinin tarafından ilçedeki okullarda başlatılan kampanya kapsamında öğrenciler tarafından 609 kilogram pil toplandı.

Alaşehir Belediyesi ve Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçılar Derneğinin "Okullar Arası Ödüllü Atık Pil Toplama" kampanyası düzenlendi. Öğrenciler tarafından büyük ilgi gören kampanya kapsamında 609 kilogram atık pil toplandı. Öğrencilerin böyle bir kampanyaya yoğun ilgi göstermesinden dolayı mutlu olduklarını söyleyen Alaşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünde görevli Çevre Mühendisi Sultan Yılmaz, "Yürüttüğümüz atık pil toplama kampanyasının hedefleri, okullarda çevre bilincini aşılamak, atık pilleri düzenli şekilde toplayarak çevreye zarar vermeyecek şekilde bertaraf etmek ve böylelikle ilerleyen yıllarda daha temiz ve yaşanabilir bir çevreye kavuşmaktır" dedi.

Proje sonunda en çok pil toplayan ilk 3 okula ödül verilecek.

(AY-Y)



17.05.2017 11:21:11 TSI

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