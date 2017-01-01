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Ahlat'ta kurumsal kapasite eğitimi

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 12:55
Ahlat'ta kurumsal kapasite eğitimi
Ahlat'ta kurumsal kapasite eğitimi

(Fotoğraflı)

Serdar Adıyaman
BİTLİS (İHA) - Bitlis'in Ahlat ilçesinde kamuda görevli yönetici ve personellere yönelik kurumsal kapasite geliştirme eğitimi verildi.
Ahlat Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü Abdurrahman Gazi Konferans Salonunda verilen eğitim programına Ahlat Kaymakamı Bülent Tekbıyıkoğlu, Ahlat İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı A. Zafer Bayram, İlçe Emniyet Müdürü Erdem Yaban, bazı kurum amirleri ve personelleri katıldı. Kaymakamlık Proje Ofisi tarafından Ahlat Belediyesi adına hazırlanarak Doğu Anadolu Kalkınma Ajansına (DAKA) sunulan proje kapsamında halkla iletişim içinde olan kamu kurum ve kuruluşlarının yönetici ve personellerine yönelik kurumsal kapasite geliştirme eğitimi verildi.
Gazi Üniversitesinde Yrd. Doç. Dr. Arıl Cansel tarafından verilen eğitim programı, karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi.
(SAD-MSA-Y)

17.05.2017 12:55:54 TSI
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