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Başkan Yılmaz: "Şehrimizi nakış gibi işlemek istiyoruz"



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SAMSUN (İHA) - Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, "Şehrimizi nakış gibi işlemek istiyoruz. Tek amacımız Samsun'un hak ettiği değeri bulması" dedi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, şehirde yürütülen çalışmalarla görsel kirliliğin önüne geçmek için büyük mücadele verdiklerini, bir yandan da tarihi değerlerinin ön plana çıkması için çaba sarf ettiklerini söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri ve Müzeler Haftası kapsamında düzenlenen "Kültürel Mirasımız, Müzeler ve Gençlik" konulu panele katılmak üzere Samsun'da bulunan ÇEKÜL Vakfı Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen, eski Gaziantep Belediye Başkanı Dr. Asım Güzelbey, Bursa Kent Müzesi Koordinatörü Ahmet Erdönmez'i ağırladı.

Şehirde yürütülen çalışmalar hakkında misafirlerine bilgi veren Başkan Yılmaz, konuklarıyla yeni yapılacak Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'nin inşaat alanında inceleme yaptı. Görsel kirliliğin önlenmesi için işitme engelliler olimpiyatları öncesinde boyasız sıvasız binaların yenilenmesi çalışmaları hakkında da konuklarına bilgi veren Yılmaz, Baruthane Mahallesi'ndeki çalışmaları örnek gösterdi.

Daha sonra, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak basıp Kavak, Havza üzerinden Amasya'ya gittiği yol güzergâhın da Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı Kurtuluş Yolu Projesi yerinde incelendi.

Kurtuluş Yolu Projesi'ni çok önemsediklerini belirten Başkan Yusuf Ziya Yılmaz, Samsun'u tüm değerleriyle birlikte ön plana çıkarmaya çalıştıklarını söyledi.

Olimpiyatlar öncesinde şehirdeki görsel kirliliğin önüne geçilmesi için büyük bir çalışma sürürken, bir yandan da tarihi değerlerin ortaya çıkarıldığını ifade eden Yılmaz, "Tek amacımız Samsun'un hak ettiği konuma gelmesi, tüm değerlerinin gelecek nesillere aktarılması. Şehrimizi her yönüyle nakış gibi işlemek istiyoruz. Görsel güzelliğinin yanında, kültür ve tarihi değerleriyle de ön plana çıkmasını arzu ediyoruz. Bu zamana kadar eksik kalmış çalışmaları tamamlayıp, bir turizm, bir tarih kentini ortaya çıkarıp, huzurlu, güzel bir yaşam şehrini halkımıza, ülkemize bırakmak istiyoruz" dedi.

Kurtuluş Yolu incelemesi sırasında vatandaşlarla da sohbet eden Başkan Yılmaz, yoğun ilgiyle karşılaştı.

(SAM-SLH-Y)



17.05.2017 16:27:57 TSI

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