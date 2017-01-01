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Ünye ORMEK açılışı yapıldı

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 16:38
Ünye ORMEK açılışı yapıldı

(fotoğraflı)

Hamza alp
ORDU (İHA) - Ordu Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kurs Merkezince (ORMEK) Ünye'de yılsonu sergisi açıldı.
Ünye Adnan Menderes Ticaret Lisesi önünde gerçekleştirilen sergi açılış öncesinde Ordu Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı bir gösteri yaptı. Ardından yine Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları Ekibi gösteri sundu.
Vatandaşların el becerilerini geliştirmesi ve ev ekonomilerine katkı sunmak amacıyla açılan bu kursları desteklediklerini belirten Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, "Bizler belediye olarak halkımızın her türlü istek ve ihtiyaçlarında yanında oluyoruz. Bu kursumuzda Büyükşehir Belediyemizin açmış olduğu kurslar sonucunda ortaya güzel bir sonuç çıkmıştır" dedi.
Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney ise yaptığı konuşmada, "Belediyeciliğin geldiği nokta hepimizi mutlu ediyor. Kim hangi konuda bir şeyler yapmak istiyorsa hemen yerine geliyor. Yeter ki sizler ne istediğinizi bilin" diye konuştu.

"Bu yıl 3 bin 787 kursiyere eğitim verildi"
Kurs merkezlerinde sadece bu yıl 3 bin 787 kursiyere eğitim verildiğini ifade eden Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, "Ünye ORMEK kurslarımızda bu yıl 38 usta öğretici ile 72 farklı branş ve 190 grup olarak hizmet veriyoruz. Bugün burada 17 branşımızın sergisini gezeceğiz. Bu sergiler içersinde erkek fanila dikimi kursu bana ilginç geldi" şeklinde konuştu.
Başkan Yılmaz sözlerini şöyle tamamladı: "Tabii biz kürsüye çıkınca Ünye ile alakalı bir kaç kelam da yapalım. Ünye'nin büyükşehir olmadan aldığı payla, şimdiki aldığı hizmet arasında fark artık hissediliyor. Özel İdare zamanında sıcak asfalt yokken, şimdi grup yollarına sıcak asfalt dökülüyor. Ünye Liman projesinin alt yapısını tamamladık ve projeyi Ankara'ya ulaştırdık, bundan sonra iş Ankara'da ki siyasilerimizdedir."
Konuşmaların ardından protokol kurdeleyi keserek sergi açılışını gerçekleştirdi ve ardından sergiyi gezdi.
(HA-SLH-Y)

17.05.2017 16:38:41 TSI
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