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BUSKİ'nin hızır acil servisi

- Suyu kesilenin, evini su basanın, gideri tıkananın ilk müracaat noktası "Alo 185", hızır acil servisi gibi çalışıyor



(Fotoğraflı)



Ali Karatekin

BURSA (İHA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü, abone memnuniyetini sağlamaya yönelik hizmetleriyle takdir topluyor.

"Alo 185 BUSKİ Çağrı Merkezi", BUSKİ'nin hızır acil servisi gibi çalışıyor. Haftanın 7 günü 24 saat boyunca kesintisiz hizmet veren çağrı merkezi, suyu kesilenin, evini su basanın, gideri tıkananın ilk müracaat noktası olma gibi işleve de sahip bulunuyor. Çağrı merkezinin Yıldırım 152 Evler Mahallesi'ndeki hizmet binasına ziyarette bulunan BUSKİ Genel Müdürü İsmail Hakkı Çetinavcı, çağrı merkezini Türkiye'nin sayılı çağrı merkezlerinden biri haline getirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Arıza şikayetleri için çağrı merkezinin 7 gün 24 saat boyunca kesintisiz hizmet verdiğini ifade eden Çetinavcı, "Çağrı merkezimize vatandaşlarımızdan gelen arıza ve şikayetler, ekiplerimize anında bildirilmektedir. Günde ortalama bin 500 ila 2 bin arasında değişen sayıdaki arıza bildirimi, acil çağrı ve şikayet telefonunun ulaştığı çağrı merkezimizde gelişmiş teknolojik alet ve ekipmanla donatılan 42 çalışanımız, vardiyalı hizmet vermektedir. Vatandaşlarımızdan gelen telefonlara, BUSKİ'nin kurum imajına yakışan bir üslupla cevap veren çalışanlarımız, meselelerin çözümünde rol oynamaktadır. Yoğun bir tempo ve stres katsayısı yüksek ortamda görev yapan çağrı merkezi çalışanlarımız, büyük bir övgüyü de hak etmektedirler. Çağrı merkezi çalışanlarımızın moral motivasyonlarına katkı oluşturucu mahiyetteki kurum içi eğitimlere ağırlık vereceğiz." diye konuştu.

185 numaralı telefonun ücretsiz olduğunu hatırlatan Çetinavcı, vatandaşların abonelikle ilgili işlemlerini "Alo 185" aracılığıyla ya da 185@buski.gov.tr elektronik posta adresi üzerinden gerçekleştirebildiklerini de sözlerine ekledi.

(MŞ)



18.05.2017 12:49:42 TSI

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