ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Malatya Müzesinden Darende'ye kültür gezisi

18 Mayıs 2017 Perşembe, 13:19
Malatya Müzesinden Darende'ye kültür gezisi
Malatya Müzesinden Darende'ye kültür gezisi

(Fotoğraflı)

İsmet Hüseyin Uğur
MALATYA (İHA) - Malatya'da Müzeler Haftası çeşitli etkinliklerle kutlanmaya devam ediyor. Bu kapsamda Malatya Müzesi çalışanları Darende'ye kültür gezisi düzenledi.
İlçede bulunan tarihi ve kültürel yerleri gezen ekip, ilçe hakkında da yetkililerden bilgi aldı. Ziyarette konuşan Malatya Müzesi Müdür Yardımcısı Şerif Narçiçek, "Darende'de Günpınar Şelalesi, Somuncubaba Türbesi, Zengibar Kalesi, Tohma Kanyonu, Hasan Gazi Türbesi ve şehitliği gezip dönüşte de Levent Vadisini gezdik. Darende gerçekten çok güzel ve eşsiz bir yer. Ben, bizi burada ağırlayan Darende Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Eser'e çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.
Darende Belediye Başkanı Dr. Süleyman Eser, ise Malatya Müzesi ekibini Darende'de ağırlamaktan dolayı mutluluk duyduklarını söyleyerek, belediye çalışmaları hakkında bilgi verdi.
(İHU-BT-Y)

18.05.2017 13:19:17 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
&quot;TÜBİTAK Projeleri Yazma Eğitimi&quot; Malatya'da yapıldı
YEREL

"TÜBİTAK PROJELERİ YAZMA EĞİTİMİ" MALATYA'DA YAPILDI
&quot;Ligi lider olarak bitirmek istiyoruz&quot;
YEREL

"LİGİ LİDER OLARAK BİTİRMEK İSTİYORUZ"
Öğrencilere Vademecum dağıtıldı
YEREL

ÖĞRENCİLERE VADEMECUM DAĞITILDI
Malatya merkezli FETÖ operasyonu
YEREL

MALATYA MERKEZLİ FETÖ OPERASYONU
Malatya Valiliği dolandırıcılara karşı uyardı
YEREL

MALATYA VALİLİĞİ DOLANDIRICILARA KARŞI UYARDI
Karısını tüfekle ağır yaraladı
YEREL

KARISINI TÜFEKLE AĞIR YARALADI
&quot;Ligi zirvede bitirmek istiyoruz&quot;
YEREL

"LİGİ ZİRVEDE BİTİRMEK İSTİYORUZ"
Off Road kulübü şehir turu attı
YEREL

OFF ROAD KULÜBÜ ŞEHİR TURU ATTI
Malatya Ticaret Borsası
YEREL

MALATYA TİCARET BORSASI
alatyalı sporcu, Kick Boks Milli Takımına çağrıldı
YEREL

ALATYALI SPORCU, KİCK BOKS MİLLİ TAKIMINA ÇAĞRILDI
Öğrencilerden piyano resitali
YEREL

ÖĞRENCİLERDEN PİYANO RESİTALİ
Malatya'da 20 Mayıs'ta su kesintisi yaşanacak
YEREL

MALATYA'DA 20 MAYIS'TA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK
&quot;Karakavak Kent Parkı Fikir Proje Yarışması&quot; sonuçlandı
YEREL

"KARAKAVAK KENT PARKI FİKİR PROJE YARIŞMASI" SONUÇLANDI
TKDK'dan 69 projeye 50 milyon TL hibe
YEREL

TKDK'DAN 69 PROJEYE 50 MİLYON TL HİBE
Malatya'da iş istihdamı
YEREL

MALATYA'DA İŞ İSTİHDAMI
Malatya'da 19 Mayıs ve Gençlik Spor Bayramı ile Engelliler Haftası birlikte kutlandı
YEREL

MALATYA'DA 19 MAYIS VE GENÇLİK SPOR BAYRAMI İLE ENGELLİLER HAFTASI BİRLİKTE KUTLANDI
Yeni Malatyaspor U21'de şampiyonluk fırsatını tepti
YEREL

YENİ MALATYASPOR U21'DE ŞAMPİYONLUK FIRSATINI TEPTİ
Başkan Polat öğrencilerle buluştu
YEREL

BAŞKAN POLAT ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU
Başkan Çakır engellilerle piknikte buluştu
YEREL

BAŞKAN ÇAKIR ENGELLİLERLE PİKNİKTE BULUŞTU
Muğla'daki Malatyalılar bir araya geldi
YEREL

MUĞLA'DAKİ MALATYALILAR BİR ARAYA GELDİ
MASKİ'nin altyapı çalışmaları sürüyor
YEREL

MASKİ'NİN ALTYAPI ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
CHP Battalgazi İlçe Başkanlığına Emin Dönmez getirildi
YEREL

CHP BATTALGAZİ İLÇE BAŞKANLIĞINA EMİN DÖNMEZ GETİRİLDİ
Öğrencilerden resim sergisi
YEREL

ÖĞRENCİLERDEN RESİM SERGİSİ
15 Temmuz'un sembol isimlerinden Metin Doğan Akçadağlı genç iş adamları ile bir araya geldi
YEREL

15 TEMMUZ'UN SEMBOL İSİMLERİNDEN METİN DOĞAN AKÇADAĞLI GENÇ İŞ ADAMLARI İLE BİR ARAYA GELDİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Şaşırtan akrabalıklar
ŞİPŞAK

BABASI DA ÜNLÜYMÜŞ...

1
  • 2 Cesur tercih
  • 3 İşte Monica Bellucci'nin sır gibi sakladığı kızı
  • 4 Ünlü oyuncu paylaştı: Kesin bitlenmişimdir