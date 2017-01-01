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Malatya Müzesinden Darende'ye kültür gezisi



(Fotoğraflı)



İsmet Hüseyin Uğur

MALATYA (İHA) - Malatya'da Müzeler Haftası çeşitli etkinliklerle kutlanmaya devam ediyor. Bu kapsamda Malatya Müzesi çalışanları Darende'ye kültür gezisi düzenledi.

İlçede bulunan tarihi ve kültürel yerleri gezen ekip, ilçe hakkında da yetkililerden bilgi aldı. Ziyarette konuşan Malatya Müzesi Müdür Yardımcısı Şerif Narçiçek, "Darende'de Günpınar Şelalesi, Somuncubaba Türbesi, Zengibar Kalesi, Tohma Kanyonu, Hasan Gazi Türbesi ve şehitliği gezip dönüşte de Levent Vadisini gezdik. Darende gerçekten çok güzel ve eşsiz bir yer. Ben, bizi burada ağırlayan Darende Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Eser'e çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Darende Belediye Başkanı Dr. Süleyman Eser, ise Malatya Müzesi ekibini Darende'de ağırlamaktan dolayı mutluluk duyduklarını söyleyerek, belediye çalışmaları hakkında bilgi verdi.

(İHU-BT-Y)



18.05.2017 13:19:17 TSI

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