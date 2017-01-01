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Hitit Köyü için imzalar atıldı



(Fotoğraflı)



M. Muttalip Yalçın

ÇORUM (İHA) - AK Parti Çorum Milletvekili Lütfiye İlksen Ceritoğlu Kurt, Hattuşa'nın UNESCO Dünya Miras Alanı oluşunun 30. yıldönümü vesilesiyle başlayan tanıtım ve proje faaliyetleri kapsamında Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı 2016 Turizm Altyapısına ait küçük ölçekli altyapı yatırımlarına yönelik teklif çağrısı kapsamında kabul edilen Hitit Köyü projesinin ihalesini kazanan firma ile sözleşme imzalandığını söyledi.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan milletvekili Lütfiye İlksen Ceritoğlu Kurt, projenin yılsonuna kadar tamamlanmasının planladığını ifade etti. Ceritoğlu, Nisan ayında ihalesi yapılan Hitit köyü projesinin 1 milyon 762 bin liraya mal olacağını kaydetti.

Ceritoğlu, bu tür yatırımların Boğazkale için ve Çorum için turizm alanında büyük fayda sağlayacağını ve gelişen turizm yöntemlerinde bu tür yeni uygulamaların önem kazandığını söyledi.

Proje ile amaçlarının Boğazkale'ye gelen yerli ve yabancı turistlerin daha fazla zaman geçirmelerini sağlamak olduğunun altını çizen Ceritoğlu, 30.yıl kapsamında yapılan yurtiçi ve yurtdışı tanıtım etkinliklerinin daha fazla turist gelmesine etki edeceğini ve bu yatırım ile gelen turistin bölgede daha uzun süre kalmasına ve ilçeye ekonomik katkı anlamında da daha fazla kazanım sağlayacağını sözlerine ekledi.

(MMY-BÖ)



18.05.2017 13:31:28 TSI

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