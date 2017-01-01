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Türkiye Hafıza Şampiyonu Aköz, Espiye'de 'Hafıza Teknikleri'ni anlattı

18 Mayıs 2017 Perşembe, 13:36
Türkiye Hafıza Şampiyonu Aköz, Espiye'de 'Hafıza Teknikleri'ni anlattı
Türkiye Hafıza Şampiyonu Aköz, Espiye'de 'Hafıza Teknikleri'ni anlattı

(Fotoğraflı)

Fikret Bıyık
GİRESUN (İHA) - Giresun'un Espiye ilçesinde Türkiye Hafıza Şampiyonu Mücahit Aköz, tarafından 'Hafıza Teknikleri' konulu bir seminer verildi.
Espiye Nene Hatun Anaokulu tarafından düzenlenen 'Okul öncesinden Hayata Açılan Zeka Gelişim ve İnovasyon Penceresi' temalı seminerde Mücahit Aköz, bilgi birikim ve tavsiyelerini öğrenci aileleri ile paylaştı. Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans salonunda öğrenci velileri ve vatandaşlarla buluşan Mücahit Aköz, hafıza teknikleri, etkili düşünme becerileri ve zihin haritaları, bilgilerin hafızaya nasıl alındığı, yeni düşünme, yeni yaklaşım, bebeklerin keşifleri, okul öncesi, anaokulu, ilköğretim, ortaöğretim, üniversite ve yetişkinlerin bilgi edinmesi konularında bilgiler verdi.
Seminere Espiye Kaymakamı Sulatan Doğru, Yağlıdere Kaymakamı Hasan Uğuz, Espiye ilçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Öztürk ve davetliler katıldı.
(FB-ÖS-Y)

18.05.2017 13:36:23 TSI
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