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Şehzadeler'de TEOG kursları başlıyor

18 Mayıs 2017 Perşembe, 15:53
Şehzadeler'de TEOG kursları başlıyor
Şehzadeler'de TEOG kursları başlıyor

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Şehzadeler'de yaşayan öğrencilerin eğitimlerine her alanda destek olan Şehzadeler Belediyesi, bu yıl 8. sınıfa geçecek olan öğrenciler için TEOG kursları başlatıyor. 31 Mayıs tarihine kadar ön kayıtların yapılabileceğini ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik 3-4 Haziran tarihlerinde yapılacak olan seviye tespit sınavından başarılı olan öğrencilerin TEOG kurslarına katılma hakkı kazanacağını belirtti.
Şehzadeler Belediyesi, eğitime destek noktasında yeni bir projeyi daha hayata geçiriyor. TEOG sınavlarına girecek olan 8. sınıf öğrencileri için TEOG kursları acıktıklarını ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, "Şehzadeler Belediyesi olarak şehrimizde yaşayan tüm öğrencilerimizin eğitimlerine her alanda destek olmayı sürdürüyoruz. Bu bağlamda gençlik merkezimizde bu yıl itibarı ile 8. sınıfa geçecek olan öğrencilerimiz için TEOG hazırlık kursları açıyoruz. Şehzadeler Belediyesi Gençlik Merkezi bünyesinde açılacak olan TEOG Kursumuz Örgün Eğitime destek kursu olacaktır. Öğrenciler, tecrübeli eğitim kadromuzla modern sınıflarımızda haftada 12 saat eğitim alacak olup, ayrıca deneme sınavları, yaprak testler, etüt ve soru çözümleri, konu anlatımlı-soru çözümlü kitaplar ile de desteklenecektir. Dersler; Türkçe, Matematik, Fen Bilgisi, İngilizce, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi branşlarında olacaktır. Kursumuzda öğrencilerin TEOG sınavına hazırlanması ve okullarındaki derslerde başarılarının arttırılması hedeflenmektedir. TEOG kurslarımıza 2017-2018 eğitim-öğretim yılında 8. Sınıfa geçecek durumda olan öğrenciler başvuru yapabilecekler. Kursa katılabilmek için öğrencilerimizin gençlik merkezimizde yapılacak olan seviye belirleme sınavına girmeleri gerekmektedir. Bunun için TEOG kurslarına katılmak isteyen öğrenci kardeşlerimizin 31 Mayıs mesai saati bitimine kadar başvuru formu ve kimlik fotokopileri ile birlikte gençlik merkezimize şahsen veya velileri tarafından başvuru yapmaları gerekmektedir. Başvuru sürecinin sona ermesinin ardından gençlik merkezimizde 3-4 Haziran tarihlerinde yapılacak olan Seviye Belirleme Sınavında başarı elde eden öğrencilerimiz TEOG kurslarına katılma hakkı kazanmış olacaklar. TEOG kurslarımızın 5 Eylül 2017 tarihinde başlayacak olup 2018 Nisan ayında tamamlanması hedeflenmektedir" dedi.
Başkan Çelik, açılacak olan TEOG kurslarına ön kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerin kayıt formlarını Beyaz Masa ve Gençlik Merkezinden temin edebileceklerini ifade etti.
(SC-Y)

18.05.2017 15:53:53 TSI
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