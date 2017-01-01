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Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan:

- "19 Mayıs bağımsızlık ve hürriyet yolunda ortaya konulan iradenin tarihidir"



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MALATYA (İHA) - Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutlayarak, "Milli mücadele meşalesinin yakıldığı 19 Mayıs 1919, bağımsızlık ve hürriyet yolunda ortaya konulan iradenin tarihidir" dedi.

Gürkan, 19 Mayıs 1919 tarihinin cumhuriyete giden yolun ilk adım olduğunu kaydederek, "Milli bilincin dalga dalga yayılarak, bağımsızlık ve hürriyet yolunda Türk milletinin iradesini ortaya koyduğu 19 Mayıs 1919 tarihi, aynı zamanda Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarken elindeki imkanlara değil, tarih boyunca esareti kabul etmeyen Türk milletinin iradesine güvendiği tarihtir. Ortaya konulan bu irade sonucu, tarihe altın harflerle yazılan bir destan ile birlikte temeli atılan yeni bir devlet kurulmuştur. Türkiye Cumhuriyeti bugün, cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün göstermiş olduğu 'Muasır medeniyetler seviyesine çıkma' hedefi doğrultusunda yoluna emin adımlarla devam etmektedir. Milli mücadelenin lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bu günü Gençlik ve Spor Bayramı olarak gençlere armağan etmiştir. Gençlerimize düşen görev de, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği hedefler doğrultusunda ülkemizi yarınlara taşımaktır. Milli ve manevi şuurla yetişmiş bir gençlik, aynı zamanda Türkiye Cumhuriyetinin teminatı olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle Milli Mücadelemizin başkahramanı başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını saygı, rahmet ve şükranla anarken, gençlerimizin de Gençlik ve Spor Bayramını kutluyorum" şeklinde konuştu.

(BT-SD-Y)



18.05.2017 17:33:54 TSI

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