ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KONYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Milletvekili Erdoğan'dan Çumra Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine ziyaret

20 Mayıs 2017 Cumartesi, 14:01
Milletvekili Erdoğan'dan Çumra Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine ziyaret
Milletvekili Erdoğan'dan Çumra Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine ziyaret

(Fotoğraflı)

KONYA (İHA) - AK Parti Konya Milletvekili Dr. Hüsnüye Erdoğan, Çumra Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde incelemelerde bulundu.
Milletvekili Erdoğan, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Bilal Erdoğan, AK Parti Çumra İlçe Başkanı Ufuk Yağcılar ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Çumra Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti. 88 kişinin kaldığı merkezde incelemelerde bulunan Erdoğan, fiziki koşullardan, eğitim ve sosyal aktivitelere kadar yapılan çalışmalardan memnun kaldığını ifade etti. Bakım konusunda hiç bir eksiğin kalmadığını söyleyen Erdoğan, rehabilite sürecinde de çok önemli gelişmeler yaşandığını ve güçlü Türkiye için her zaman olduğu gibi sağlam adımlarla ilerlendiğini ifade etti.
Milletvekili Erdoğan, AK Parti Hükümetleri döneminde engelli vatandaşlar ve yakınları için yapılan çeşitli düzenlemelerden de bahsederek, "Engelli memur sayısı 6 binden 49 bine çıktı. Yaptığımız teşviklerle özel sektörde 45 bin civarında olan engelli işçi sayısını 99 bine yükselttik. Engelli aylığı ve engelli bakım ücretinde yaptığımız düzenlemelerle, bugün 483 bin 561 bin vatandaşımıza ayda 960 lira evde bakım desteği veriyoruz. Bugün 623 bin 765 engelli kardeşimize sosyal yardımlar kapsamında maaş ödemesi yapıyoruz. Yüzde 40'ın üzerinde engelli raporu olan 18 yaşından küçük engelli çocuklarımızın yakınına ödenmek üzere Engelli Yakını Aylığı uygulamasını başlattık. Bugün 93 bin 356 engelli yakınımız bu uygulamadan faydalanmaktadır" dedi.
Milletvekili Dr. Hüsnüye Erdoğan ziyarette bakım ve rehabilitasyon merkezinde kalan vatandaşlarla da ilgilendi. Erdoğan'ın sohbet ettiği Mahmut isimli genç, arkadaşları ile birlikte fidan dikimi yaptıklarını anlatarak, "Bizim de bu hayatta dikili bir fidanımız oldu" şeklinde konuştu ve yazdığı şiirleri de ziyaret sonunda Milletvekili Erdoğan'a hediye etti.
(İHA-İP-Y)

20.05.2017 14:01:57 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Trafikte sopalı kavga
YEREL

TRAFİKTE SOPALI KAVGA

Mermer ocağında kaya düştü: 1 ölü
YEREL

MERMER OCAĞINDA KAYA DÜŞTÜ: 1 ÖLÜ

Seydişehir'de uçurtma şenliği
YEREL

SEYDİŞEHİR'DE UÇURTMA ŞENLİĞİ
Fidye için rehin alındığı iddia edilen İranlı mühendisin kurtarılması
YEREL

FİDYE İÇİN REHİN ALINDIĞI İDDİA EDİLEN İRANLI MÜHENDİSİN KURTARILMASI
Konya'da uluslararası kültürel miras ve turizm kongresi başladı
YEREL

KONYA'DA ULUSLARARASI KÜLTÜREL MİRAS VE TURİZM KONGRESİ BAŞLADI
Konya'da üniversite öğrencilerinin mezuniyet sevinci
YEREL

KONYA'DA ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN MEZUNİYET SEVİNCİ
Kulu'da yapımı tamamlanan cami törenle açıldı
YEREL

KULU'DA YAPIMI TAMAMLANAN CAMİ TÖRENLE AÇILDI
Kulu'da 19 Mayıs kutlamaları
YEREL

KULU'DA 19 MAYIS KUTLAMALARI
Akşehir'de 19 Mayıs kutlamaları
YEREL

AKŞEHİR'DE 19 MAYIS KUTLAMALARI
Cihanbeyli'de atık pil toplama kampanyası
YEREL

CİHANBEYLİ'DE ATIK PİL TOPLAMA KAMPANYASI
Başkan Akyürek KOMEK mutfağına konuk oldu
YEREL

BAŞKAN AKYÜREK KOMEK MUTFAĞINA KONUK OLDU
Selçuk Üniversitesinde Türkçe Şöleni
YEREL

SELÇUK ÜNİVERSİTESİNDE TÜRKÇE ŞÖLENİ
Duasını yaparken yağmura yakalandılar
YEREL

DUASINI YAPARKEN YAĞMURA YAKALANDILAR

Ereğli'de meme kanseri erken teşhis edilecek
YEREL

EREĞLİ'DE MEME KANSERİ ERKEN TEŞHİS EDİLECEK
4. UNIKOP Mühendislik Öğrenci Proje Pazarında ödüller verildi
YEREL

4. UNIKOP MÜHENDİSLİK ÖĞRENCİ PROJE PAZARINDA ÖDÜLLER VERİLDİ
NEÜ'de Dünya Hemşireler Günü Çalışan Güvenliği Sempozyumu yapıldı
YEREL

NEÜ'DE DÜNYA HEMŞİRELER GÜNÜ ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ SEMPOZYUMU YAPILDI
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
YEREL

19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI
Fidye için rehin alındığı iddia edilen İranlı mühendis kurtarıldı
YEREL

FİDYE İÇİN REHİN ALINDIĞI İDDİA EDİLEN İRANLI MÜHENDİS KURTARILDI
Kulu'da trafik kazasında aynı aileden 4 kişi yaralandı
YEREL

KULU'DA TRAFİK KAZASINDA AYNI AİLEDEN 4 KİŞİ YARALANDI
EN ÇOK OKUNANLAR
Hendek ve barikatlar Tosun ile daha güvenli aşılıyor
İŞ-YAŞAM

HENDEKLER 'TOSUN' İLE AŞILACAK

 1
  • 2 Onu tanıyabildiniz mi?
  • 3 Yatak pozu sosyal medyayı salladı
  • 4 Hande Yener'in nişanlısı bakın nereliymiş...