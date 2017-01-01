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Milletvekili Erdoğan'dan Çumra Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine ziyaret



(Fotoğraflı)



KONYA (İHA) - AK Parti Konya Milletvekili Dr. Hüsnüye Erdoğan, Çumra Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde incelemelerde bulundu.

Milletvekili Erdoğan, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Bilal Erdoğan, AK Parti Çumra İlçe Başkanı Ufuk Yağcılar ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Çumra Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti. 88 kişinin kaldığı merkezde incelemelerde bulunan Erdoğan, fiziki koşullardan, eğitim ve sosyal aktivitelere kadar yapılan çalışmalardan memnun kaldığını ifade etti. Bakım konusunda hiç bir eksiğin kalmadığını söyleyen Erdoğan, rehabilite sürecinde de çok önemli gelişmeler yaşandığını ve güçlü Türkiye için her zaman olduğu gibi sağlam adımlarla ilerlendiğini ifade etti.

Milletvekili Erdoğan, AK Parti Hükümetleri döneminde engelli vatandaşlar ve yakınları için yapılan çeşitli düzenlemelerden de bahsederek, "Engelli memur sayısı 6 binden 49 bine çıktı. Yaptığımız teşviklerle özel sektörde 45 bin civarında olan engelli işçi sayısını 99 bine yükselttik. Engelli aylığı ve engelli bakım ücretinde yaptığımız düzenlemelerle, bugün 483 bin 561 bin vatandaşımıza ayda 960 lira evde bakım desteği veriyoruz. Bugün 623 bin 765 engelli kardeşimize sosyal yardımlar kapsamında maaş ödemesi yapıyoruz. Yüzde 40'ın üzerinde engelli raporu olan 18 yaşından küçük engelli çocuklarımızın yakınına ödenmek üzere Engelli Yakını Aylığı uygulamasını başlattık. Bugün 93 bin 356 engelli yakınımız bu uygulamadan faydalanmaktadır" dedi.

Milletvekili Dr. Hüsnüye Erdoğan ziyarette bakım ve rehabilitasyon merkezinde kalan vatandaşlarla da ilgilendi. Erdoğan'ın sohbet ettiği Mahmut isimli genç, arkadaşları ile birlikte fidan dikimi yaptıklarını anlatarak, "Bizim de bu hayatta dikili bir fidanımız oldu" şeklinde konuştu ve yazdığı şiirleri de ziyaret sonunda Milletvekili Erdoğan'a hediye etti.

(İHA-İP-Y)



20.05.2017 14:01:57 TSI

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