YEREL HABERLER / VAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Süper Lig'in ünlü futbolcuları Van'a geliyor

Süper Lig'in ünlü futbolcuları Van'a geliyor



(Fotoğraflı)



Atilla İdiz

VAN (İHA) - Van Küresünniler Derneği, düzenlediği 'Bölgesel Halk Futbol Turnuvası'nın finaline ünlü futbolculardan Selçuk İnan, Emre Belözoğlu ve Gökhan Gönül'ün yanı sıra ses sanatçısı Murat Kekili'yi Van'a getiriyor.

Küresünniler Derneği tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenen ve 64 takımın kıyasıya mücadele verdiği 'Bölgesel Halk Futbol Turnuvası'nın finaline ünlü isimler katılacak. 24 Mayıs'ta Van Atatürk Şehir Stadyumu'nda oynanacak final maçına süper ligin ünlü futbolcularından Gökhan Gönül, Selçuk İnan, Emre Belözoğlu'nun yanı sıra ses sanatçısı Murat Kekili de Vanlı sporseverlerin karşısına çıkacak. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Küresünniler Derneği Başkanı Bilal Yücebaş, "Turnuva boyunca şampiyonluk mücadelesi veren takımların özellikle dostane tutumları ve sergiledikleri performansları sporseverler tarafından takdirle karşılandı. Başta Van olmak üzere bölge genelinde önemli organizasyona ev sahipliği yapan Van Küresünniler Derneği'nin bir ilki gerçekleştirerek bölge insanını sporla bir araya getirdiğini ifade eden Yücebaş, "Dostluğu, kardeşliği pekiştirme anlamında önemli bir projeyi başarıyla gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Güzel ve keyifli geçen turnuvanın finaline süper ligin önemli isimlerinden Gökhan Gönül, Emre Belezoğlu, Selçuk İnan ve ünlü ses sanatçısı Murat Kekili'yi Van'da ağırlayacağız. Büyük turnuvaya yakışır bir final olacaktır" şeklinde konuştu.

(ATL-ŞAK-Y)



20.05.2017 18:47:31 TSI

NNNN

