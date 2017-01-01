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Çankırı Karatekin Üniversitesinde mezuniyet coşkusu



(Fotoğraflı)



CEYHUN DOĞAN

ÇANKIRI (İHA) - Çankırı Karatekin Üniversitesi, 10. Bilim, Kültür ve Sanat Festivali kapsamında gerçekleştirdiği mezuniyet töreni renkli görüntülere sahne oldu.

Çankırı Karatekin Üniversitesi Uluyazı Yerleşkesinde gerçekleştirilen törende, binlerce mezun öğrenci bir araya gelerek, kep attı. Eğitim hayatlarını tamamlayan öğrenciler diplomalarını alarak mezun olmanın tadını çıkardı. Birçok farklı şehirden gelen ailelerinde katılımıyla renkli görüntülere sahne olan törende, gözyaşlarına hakim olamayan öğrencilerde vardı.

Törende konuşan Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ayrancı, bugünün dökülen alın terlerinin karşılığının alınacağı bir gün olduğunu belirterek, "Burada bu anlamlı sürecin ortakları olan öğrencilerimiz, aileler, akademik ve idari personelimiz hep bir arada mezuniyet töreni için buluştuk. Bugün, dökülen alın terinin karşılığını alacağımız mutlu bir gün. 2017 yılı mezuniyet dönemi Çankırı Karatekin Üniversitesinin kuruluşunun onuncu yılına denk gelmesinden dolayı bizim için ayrıca anlamlıdır. Üniversitemiz on yıl önce, iki farklı üniversiteye bağlı olarak açılmış olan fakülte ve yüksekokulların üzerine kurulmuştur. Geçmişi kırk yılı bulan yüksekokulumuz ve çeyrek asra yakın geçmişiyle Orman fakültemiz üniversitemizin tarihini oldukça eskiye götürmektedir fakat içinde bulunduğumuz kampüsten anlaşılacağı üzere ülkemizin yükseköğretim seferberliğinde yirmi birinci asrın izlerini daha fazla taşıyoruz" dedi.

Tören, mezun öğrencilerin eğlenceleriyle devam etti.

(CD-SLH)



20.05.2017 21:15:27 TSI

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