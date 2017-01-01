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Tarihi çarşıyı 'Payitaht' heyecanı sardı



(Fotoğraflı)



Ahmet Yüceer

BURSA (İHA) - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesinin cazibesini artırmak amacıyla düzenlenen 'Payitaht Çarşı Alışveriş Günleri', 3 ay boyunca bölgenin ticaret hacmine güç katacak. Bölge esnafı, 2 Haziran'da başlayacak organizasyonu büyük bir heyecanla bekliyor.

Osmanlı Devleti'nin ilk büyük çarşısı olan ve 7 asırlık tarihe tanıklık eden Bursa Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesinde 'Payitaht Çarşı Alışveriş Günleri' heyecanı yakında başlıyor. BTSO liderliğinde, Bursa Valiliği, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Osmangazi Belediyesi ile Tarihi Çarşı ve Hanlar Birliği işbirliğiyle gerçekleştirilecek organizasyon, kent ticaretinin kalbinin attığı bölgeye 3 ay boyunca büyük hareketlilik kazandıracak.

Bu arada, Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi esnafı, Alışveriş Günleri öncesinde organizasyona katılmak için akredite olmayı sürdürüyor.



Ticaret hacmi artacak

Bursa Tarihi Çarşı ve Hanlar Birliği Başkanı Muhsin Özyıldırım, İpek Yolu'nun en önemli duraklarından birisi olan Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesinin her geçen yıl cazibesini artırdığını söyledi. BTSO öncülüğünde başlatılan Alışveriş Günlerinin bölgeye olan ilgiyi daha da artıracağını ifade eden Özyıldırım, "Geçtiğimiz sene 20 milyon liraya yakın cironun yapıldığı organizasyon, bölgenin ticaretine de büyük katkı sağlamıştı. Bu sene de organizasyon süresinin 3 aya çıkartılması, bölge esnafını sevindirdi. Yaz boyunca devam edecek organizasyon, esnafa büyük moral olacak" dedi.



Esnaf yoğun ilgi gösteriyor

Esnaf İsmail Karadayı da, "2016'da yaklaşık 1 buçuk ay süren Alışveriş Günleri'nin süresinin 3 aya çıkarılması, bizleri memnun etti. Geçtiğimiz sene satışlarımızı oldukça artırmıştı. Bu sene de organizasyona katılma kararı aldık" diye konuştu.



100 TL'ye 'sıfır' otomobil şansı

Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesindeki mağazalardan alışveriş yapan tüketiciler, anlaşmalı işyerlerinde toplamda 100 TL'lik her alışveriş için 1 çekiliş kuponu almaya hak kazanacak. Kampanyanın ardından yapılacak çekilişle talihlilere 10 otomobil, 10 laptop ve 10 cep telefonu hediye edilecek.

(MA)



21.05.2017 12:31:00 TSI

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