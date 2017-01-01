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Kargı ve Bayat MYO eğitime başlıyor



(Fotoğraflı)



M. Muttalip Yalçın

ÇORUM (İHA) - Hitit Üniversitesi Teknik ce Sosyal Bilimler bünyesinde Kargı ve Bayat ilçelerinde yeni açılan bölümlere öğrenci alınmasına YÖK tarafından onay verildi.

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, eğitim-öğretim faaliyetleri kapsamında Kargı ilçesinde yapılacak olan "İş Sağlığı ve Güvenliği ve Harita Kadastro" programları ile Bayat ilçesinde yapılacak olan "İç Mekân Tasarımı ve Spor Yönetimi" programlarına ilk defa öğrenci alımı tekliflerine YÖK tarafından onay verildiğini açıkladı.

Rektör Prof. Dr. Alkan, Kargı ilçesindeki "İş Sağlığı ve Güvenliği ve Harita Kadastro" ile Bayat'ta ki "İç Mekân Tasarımı ve Spor Yönetimi" programlarına 30'ar öğrenci alınacağını sözlerine ekledi.

(MMY-BÖ)



21.05.2017 15:09:47 TSI

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