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Yozgat'ta açılan kursta vatandaşlar işaret dili öğreniyor



(Fotoğraflı)



Bahadır Muhlis Gökgül

YOZGAT (İHA) - Yozgat Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan Temel Türk İşaret Dili kursu, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Özellikle kamu kurum ve kuruluşlarında, işitme engelli vatandaşlara yardımcı olmak amacıyla açılan kursta, eğitim gören kursiyerler sayesinde işitme engelli bireylerin yaşamları kolaylaşacak.

Haftada 10 saat olarak verilen dersler 3 ay boyunca devam edecek. 180 katılımcının yer aldığı eğitim sonrasında her bir katılımcıya belgeleri verilecek. İşaret dilini öğrenen kursiyerler, kamu kurumuna gelerek iş takibi noktasında zorlanan işitme engelli vatandaşlarla iletişim kurarak onların işlerini halletmelerine yardımcı olacaklar.

İşitme engellilerin, iletişim aracı olarak kullandıkları Türk İşaret Dili kursunda; alfabe, temel işaretler, söz varlığı ve söz dizimi ile işitme engelli bireylerle temel düzeyde iletişim kurabilmelerine yardımcı olacak bilgi ve becerinin kazandırılması hedefleniyor.

Yozgat'ta çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarda çalışan birçok kişinin işaret dili öğrenmeye çalıştığını söyleyen Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Şenay Daştan Sipahi, "Yozgat'ta işaret dili kursumuza talep olduğunu gördük. Bu kursa ağırlık verdik. Şu anda aktif 3 grubumuz var. 180 kişi aktif olarak kursumuza devam ediyor. Usta eğiticilerimizin talepleri doğrultusunda kamu kurum ve kuruluşlarında Yozgat gibi bölgelerde işitme engelli kişilerin iletişim kuramadığı fikri öne atıldı. Biz de kamu kurumlarındaki halkla iç içe olan kişileri bu konuda bilgilendirmek ve engelli vatandaşlarımızda işlerini kolayca halledebilsin istedik" dedi.

İşaret dili kursu sayesinde toplumda iletişim kurmakta zorluk çekenlerin hayatlarının biraz daha kolaylaşacağını söyleyen Sipahi, "Kursumuza talep olduğu sürece devam edecek. Milli Eğitim Bakanlığı bu anlamda halk eğitim merkezlerini destekliyor" şeklinde konuştu.

Halk Eğitim Merkezi öğreticisi Tuğçe Bozkurt ise, "Yozgat Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açmış olduğumuz Temel Seviyeli Türk İşaret Dili kursumuzda haftalık 10 saat ders üzerinden 3 ay boyunca 120 saati tamamlayarak eğitim veriyoruz. Toplumdaki işitme engelli bireyler, kamu kurum ve kuruluşlarına gittikleri zaman iletişimde problem yaşıyorlar. Biz Yozgat'ta bunu en aza indirme düşüncesindeyiz. Sınıfımızda birçok meslek grubunda kursiyerimiz bulunmakta. İstiyoruz ki Yozgat içerisinde yaşayan işitme engelli bireyler bu tür yerlere gittiği zaman problemlerini en rahat şekilde halledebilsin" diye konuştu.

İşitme engellilerin dili olabilmek amacıyla kursa katıldığını söyleyen Cengizhan Yaşartürk de, "İşitme engelliler kursuna yeni bir dil öğrenmek için katıldım. Onlar da bana göre konuşuyorlar. Ne kadar sözcüklere anlam veremeseler de beden dilleriyle konuşuyorlar. Onlara ortak olmak için bunun bir engel olmadığını ve bizim de bunu yapabileceğimizi öğrenmek için bu kursa katıldım" dedi.

20 yıllık eşinin işitme engelli olduğunu ve bu nedenle kızı ile kursa katıldıklarını aktaran Fatma Ceylan, "Eşim işitme engelli. İşitme engelliler, ülkemizin görünmeyen kanayan yarası. Ben 20 yıldır eşimi tek başına bir yere gönderemiyorum. Anlatamıyor, sıkıntı yaşıyor ve ya kimse onu anlamaya çalışmıyor. Eşimle görücü usulü evlendim. Evlendikten sonra işaret dilini öğrendim. Şimdi de devam ettiriyorum. Şu an kızımı da kursa kaydettirdim, onun da ileride başkalarına yardımcı olmasını istiyorum" diye konuştu.

(BMG-UY-AŞ-Y)



22.05.2017 12:15:08 TSI

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