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Aksoy, güven tazeledi

- MHP Antalya İl Teşkilatı'nın 12. Olağan İl Kongresinde tek adayla gidilen genel kurulda mevcut il başkanı Mustafa Aksoy tekrar başkanlığa seçildi



(Fotoğraflı)



Adem Akalan

ANTALYA (İHA) - Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Antalya İl Teşkilatı'nın 12. Olağan İl Kongresinde tek adayla ilgili gidilen genel kurulda mevcut il başkanı Mustafa Aksoy, 559 delegeden 469'unun oyunu aldı.

MHP Antalya İl Teşkilatı'nın 12. Olağan İl Kongresi Antalya Kültür Merkezi (AKM) Aspendos Salonu'nda gerçekleştirildi. Kongrenin Divan kurulunda Antalya Milletvekilleri Mehmet Günal, Ahmet Selim Yurdakul, MYK üyesi Hüseyin Kocabaş ve Onur Temel yer almıştı. Kongreye 2016 yılanda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından atanan il Başkanı Mustafa Aksoy, tek aday olarak çıktı. 559 delegeden 469'un oyunu alan Aksoy, il başkanlığına seçildi.



İl Yönetim Kurulu listesi:

Mustafa Aksoy başkanlığındaki il yönetim kurulu listesinden ise Mehmet Ali Tuna, Zeki Tunç, Onur Temel, İsmet Tunç, Hilmi Durgun, Mustafa Kemal Çörekçi, Ercan Uğur, Tuncay, Temur, Gökhan Gündoğdu, İlknur Fidan Kepez, hasan şahin, servet Ersoy, cemil şahin, ali Caner suvaroğlu, hakan songün, Mustafa Kürşat sert, Cuma arslan, ünal Candar, Erol Ateş, Ferah Dilek, Fatih Hacıalibaşoğlu, Salih Çitfçi, Yıldız Aslıhan Dinçer, Ali Arslan, Mehmet Arıten, Tufan Alma, Şefik Çalışkan, Ahmet Metin, Yavuzcan Bayatlı, Ali Rıza Erkek, Yahya Şahin yer aldı.

MHP il yönetimi kurulu Yüksek Seçim Kurulundan alınacak olan mazbatanın ardından görev dağılımını yapacak.

(SÇ-Y)



22.05.2017 13:05:37 TSI

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