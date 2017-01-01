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Gürkan: "Kalkınma üreterek olur"

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 14:35
Gürkan: "Kalkınma üreterek olur"
Gürkan: "Kalkınma üreterek olur"
- Buhar teknolojileri masaya yatırıldı

(Fotoğraflı)

SAMSUN (İHA) - Makina Mühendisleri Odası(MMO) Samsun Şube Başkanı Kadir Gürkan, "MMO olarak üreterek, sanayileşerek, demokratikleşerek kalkınabileceğimize inanıyoruz" dedi.
MMO Samsun Şubesi tarafından üyelerine yönelik "Buhar Kazanı ve Buhar Teknolojileri" eğitimi düzenlendi. İki firma işbirliğinde bir otelde düzenlenen "Buhar Kazanı ve Buhar Teknolojileri" eğitiminin açılış konuşmasını yapan bir firmanın yönetim kurulu başkanı Makine Mühendisi Harun Reşit Özer, "Isıtma sektöründe yenilikler yapmaya çalışıyoruz. Yönetim ekiplerimiz ile birlikte yaptığımız çalışmalarda gördük ki Karadeniz Bölgesi'nde buhar kazanları, buhar jeneratörleri ve kızgın yağ kazanları ile ilgili eksiklikler mevcut. Bu nedenle bir firmanın Ankara'da bulunan tesislerini gezdik. Firma sahibi meslektaşımız ve Samsunlu bir iş adamı olan Fatih Aydın ile birlikte çalışarak bir bölge dağıtım yeri konusunda anlaştık. Bugün burada hem bir kutlama hem de bir ön eğitim organize ettik. Emeği geçenlere ve MMO Şube Başkanımız Kadir Gürkan'a teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Eğitim programına katılanlara, 'malzeme bilgisi, ebatlama, elektrot seçimi, periyodik kontrol, kullanılacak vana ve contalar, buhar kazanlarında kullanılacak kaynaklar, kompenzatörler, kızgın yağ kazanları' gibi konularda bilgilendirmede bulunan bir firmanın yönetim kurulu başkanı Fatih Aydın, "MMO ve diğer odalar ile işbirliği içerisindeyiz. Karadeniz Bölgesi'nde bir firma ile ortaklaşa çalışacağız. Buhar konusu 3 saatte anlatılacak bir konu değil. Bildiklerimizi sadece Samsun'a değil tüm Türkiye'ye anlatmaya hazırız" şeklinde konuştu.

"Kalkınma üreterek olur"
MMO Samsun Şube Başkanı Kadir Gürkan da konuşmasında, iki firma arasındaki işbirliğinin mutluluk vericiğini olduğuna dikkati çekti. Kadir Gürkan, "MMO olarak üreterek, sanayileşerek, demokratikleşerek kalkınabileceğimize inanıyoruz. Bu yüzden her 2 firmaya da hem şahsın hem de temsil ettiğim Odam adına teşekkür ediyorum. Mesleki gelişime yönelik etkinliklerimiz devam edecek" ifadelerini kullandı.
Eğitim sonunda katılımcılara sertifika verildi.
(SAM-SLH-Y)

22.05.2017 14:35:27 TSI
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