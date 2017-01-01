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Özel çocuklara özel program



KOCAELİ (İHA) - Gebze Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından engelliler haftasında özel çocuklar unutulmadı.

Engelliler Haftası'nda engelli özel çocuklar için düzenlenen programda özel çocuklar ilk olarak Tuzla Marina'da bulunan akvaryumu gezdiler. Burada yüzler çeşit deniz canlısını bir arada görme ve inceleme fırsatı bulan özel çocuklar zaman zaman ilk defa gördükleri deniz canlıları karşısında duydukları heyecan gözlerden kaçmadı. Özel çocuklar için düzenlenen program bununla da kalmadı, özel çocuklar Gez-Gör Kocaeli programı dahilinde Kocaeli'nde bulunan Harikalar Diyarı ve Film Platosu 'nu gezdi.

Özel çocuklar bu özel haftada kendilerini unutmayan ve harika bir hafta geçirmelerini sağlayan Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker'e teşekkür etti.

(RFK-Y)



22.05.2017 15:39:52 TSI

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