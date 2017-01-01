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7 aylık bebeğe stent takıldı



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GAZİANTEP (İHA) - 7 Aylık dünyaya gelen ve nefes borusundaki darlık nedeniyle yaşaması oldukça güç görülen Yusuf Selim bebek ender yapılan bir operasyonla Gaziantep Medicalpark Hastanesinde sağlığına kavuştu.

Nefes borusundaki darlık nedeniyle cihaz yardımı olmadan yaşamasına imkansız gözüyle bakılan Yusuf Selim Kök, dünyada çok nadir yapılan bir operasyonla nefes borusuna stent katıldı.

28 haftalık ve 1 kilo 400 gram olarak dünyaya gelen Yusuf Selim bebeğin Tıp dilinde Trakea Stenöz veya Trakea Maleji denilen hava yollarının yeterince açık olmamasından kaynaklı solunum yetersizliği yaşadığı ortaya çıktı.

Gaziantep Medicalpark Hastanesi Göğüs Cerrahisi doktoru Prof. Dr. Levent Elbeyli tarafından yapılan endoskopik incelemenin ardından bebeğe nefes alabilmesi için tüp takıldı. Bebeğin hem erken doğum hemde çok zayıf olması nedeniyle riskleri ve zorluğu olan bir işlem gerçekleştirdiklerini söyleyen Elbeyli "Bu ölçülerde bir bebeğe yapılan ilk işlem oldu. Dünyada oldukça az rastlanan bu işlemle kendiliğinden açılabilen metalik bir stent yerleştirdik. Yusuf Selim bebek şuanda cihaz yardımı olmadan rahatça nefes alıp verebiliyor" dedi.

Hasan-Songül Kök çifti ise, "Doktorlar bebeğimizi kurtarıp bizi mutlu ettiler, Allahta onları mutlu etsin'' şeklinde konuştu. Küçük bebeğin tedavisine Doç. Dr. Servet Özkiraz ile beraber devam eden Prof. Dr. Levent Elbeyli " Yusuf Selim'i en kısa zamanda taburcu edeceğiz" diye konuştu.

(AOA-Y)



22.05.2017 15:50:30 TSI

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