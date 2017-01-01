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Salihli Belediyespor Kulüp Başkanı belli oldu



(Fotoğraflı)



Behzat Akcan

MANİSA (İHA) - Salihli Belediye Gençlik ve Spor Kulübünde yeni yönetimin belirlenmesinin ardından kulüp başkanı Serkan Sözer oldu.

21. Olağan Genel Kurul toplantısını Salihli Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleştiren Salihli Belediyespor yeni yönetim kurulu ilk toplantısını gerçekleştirerek, hem kulüp başkanını seçti hem de görev dağılımı yaptı. Yapılan toplantıda, Salihli Belediyespor Kulüp Başkanlığına Serkan Sözer seçilirken, Başkan Yardımcısı ve Futbol Şube Sorumlusu; Uğur Kocagöz, Başkan Yardımcısı ve Voleybol Şube Sorumlusu Hüsamettin Çelik, Başkan Yardımcısı ve Mali İşler Sorumlusu Rasim Paşa, Başkan Yardımcısı ve Basın-Organizasyon Sorumlusu Mehmet Gürsel, Genel Sekreter Mustafa Yıldırım, Muhasip Murat Akça, Veznedar Orçun Semizler, Altyapı Sorumlusu Ali Yıldırım, Bölge Taraftar Sorumlusu İbrahim Emiştekin ve Kulüp Amiri ise İrfan Demir oldu.

Salihli Belediyespor'un tüm branşlarda hedefe ulaşması için mücadele edeceklerini ifade eden Kulüp Başkanı Serkan Sözer, "2017-2018 sezonunda Salihli'nin sporda başarılı bir yılı olması için, yönetim kurulu arkadaşlarımızla var gücümüzle çalışacağız" dedi.

(BA-AY-Y)



22.05.2017 17:31:28 TSI

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