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Metruk binada uyuşturucu operasyonu



ERZURUM (İHA) - Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen operasyonda iki kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Palandöken İlçesi Buhara Hastanesi arkasında bulunan metruk bina içerisinde madde bağımlısı şahısların olduğu ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ekipler küçük oda içerisinde iki şahsın olduğu gördü. Y. K. Ve M.U. isimli şahıslar görevlileri görmesi üzerine bulunduğu binadan atlayarak kaçmak istediler. Şahısların yapılan üst aramasında 16 adet beyaz çizgili kağıda defter bandı ile sarılı vaziyette içerisinde narkotik madde olduğu değerlendirilen madde bulunarak muhafaza altına alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

(ERZ-AT-Y)



22.05.2017 18:05:05 TSI

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