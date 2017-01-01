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Erzurum'da 'Hükümlü ve Tutuklu El Sanatları' sergisi açıldı



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Ahmet Akbuğa - Doğa Alca

ERZURUM (İHA) - Erzurum'da E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü ve tutukluların, sosyal ve kültürel faaliyetleri kapsamında hazırladıkları el emeği göz nuru ile üretilen ürünlerinin sergilendiği 'Hükümlü ve Tutuklu El Sanatları' sergisi açıldı.

Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi salonunda açılan 'Hükümlü ve Tutuklu El Sanatları' sergisine, Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 9'ncu Kolordu Komutanı Tümgeneral Mehmet Özoğlu, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Güray Alpar, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Çelik ve Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnan katıldı.

Açılışta bir konuşma yapan Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnan, hükümlü ve tutukluların, kurumda açılan çeşitli kurslarda eğitim alarak atölyelerde üretilen el sanatları ürünleri sergilediklerini belirtti.

Konuşmanın ardından protokol üyeleri 'Hükümlü ve Tutuklu El Sanatları' sergisi açılışını düzenleyerek, sergiyi gezdiler.

(AA-AA-Y)



22.05.2017 18:40:21 TSI

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