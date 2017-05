YEREL HABERLER / BİTLİS HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. BESYO hazırlık kursu öğrencilerine malzeme desteği

BİTLİS (İHA) - Bitlis'in Tatvan Kaymakamlığı, beden eğitimi ve spor yüksekokulu (BESYO) için açılan hazırlık kursuna devam eden 180 öğrenciye spor malzemesi desteğinde bulundu.

Tatvan Kaymakamlığı ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından Muş, Bingöl ile Bitlis ve ilçelerindeki öğrencilere yönelik Tatvan ilçesinde açılan BESYO hazırlık kursuna katılanlara çeşitli spor malzemesi desteğinde bulunuldu. Spor hocaları gözetiminde yaklaşık iki aydır Tatvan Şehir Stadında çalışma yürüten gençleri ziyaret eden Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, 180 öğrenciye çeşitli spor malzemeleri dağıttı. Malzeme dağıtımının ardından beraberindekilerle birlikte bir süre gençlerin stattaki çalışmalarını izleyen Kaymakam Özkan, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Kaymakamlık olarak şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da her zaman spora ve sporcuya gereken önemi vermeye devam edeceklerini belirten Kaymakam Özkan, açılan kurs ve sağlanan malzeme desteği sayesinde öğrencilerin sınavlara daha iyi hazırlanabileceklerini söyledi. Açılan BESYO hazırlık kursundan ilçedeki öğrencilerin yanı sıra Bitlis'e bağlı ilçeler ile Muş ve Bingöl'den öğrencilerin de aralarında bulunduğu toplam 180 kişinin istifade ettiğini kaydeden Kaymakam Özkan, "Kaymakamlık olarak her zaman spor ve sporcuya gereken önemi vermeye çalışıyoruz. Bu kapsamda da gerek açtığımız kurslar ve gerekse malzeme destekleri ile gençlerimizi destelemeye çalışıyoruz. Bu anlamda da bu yıl gençlerimiz için ilçemizde BESYO hazırlık kursu açtık. Kurs kapsamında öğrencilerimiz alanında uzman antrenörler gözetiminde BESYO giriş sınavlarına en donanımlı şekilde hazırlanıyorlar. Açmış olduğumuz BESYO hazırlık kurslarındaki amacımız, yetenekli gençlerimizi en iyi şekilde eğiterek onlara üniversitelerin kapılarını açmaktır. Yaklaşık iki aydır devam eden bu kurs kapsamında haftanın 6 günü belli saatlerde Tatvan Şehir Stadı ve kapalı spor salonunda eğitimler veriliyor. Bu eğitimler üniversitelerin son sınav tarihine kadar devam edecektir. İnşallah kurs sonunda da yüksek bir oranla bu amacımıza ulaşacağımıza inanıyorum. Bu vesile ile kursta emeği bulunan herkese teşekkür ediyor, geçlerimize de başarılar diliyorum" diye konuştu.

Kurs öğrencileri ise, açılan kurs ve sağlanan malzeme desteğinden ötürü Kaymakam Özkan ve emeği geçenlere teşekkürlerini ilettiler.

Düzenlenen malzeme dağıtım programına Tatvan Belediye Başkan Yardımcısı Abdulbaki Menteş, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Şahin Kardaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Yüzer, Gençlik Merkezi Müdürü Erhan Tunç ve kurs öğretmen ve öğrencileri katıldı.

