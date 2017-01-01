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Pırpır ile kaldırıma çarptı: 1 yaralı



(Fotoğraflı)



Cihan Atik

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde seyir halindeki pırpır motor, direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çarptı. Çarpmanın pırpırın kasasında bulunan yolcu yola fırladı.

Olay, Kartepe'nin Köseköy İstasyon Mahallesi Leyla Atakan Caddesi ile 17 Ağustos Caddesi üzerindeki köprülü kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Köseköy Merkez istikametine giden ismi öğrenilemeyen sürücü idaresindeki üç tekerlekli motosiklet, direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisiyle pırpırın kasasında bulunan Cengiz D. yola fırladı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen ekipler, yaralı Cengiz D.'yi Kocaeli Devlet Hastanesine sevk etti. Araç içerisinde bulunan 2 kişinin ise durumun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kaza ile ilgili çalışma başlattı.

(İG-RFK-Y)



23.05.2017 12:18:30 TSI

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