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Başkan Toçoğlu: "Şampiyonluk için kenetlendik"



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SAKARYA (İHA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Astra Group Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol Takımı ile Reisoğlu Tesisleri'nde düzenlenen programda bir araya geldi.

Programda Başkan Toçoğlu'nun yanı sıra Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Orhan Bayraktar, Basketbol Şube Başkanı Akif Köse, SATSO Meclis Başkanı Akgün Altuğ, Çamsan Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Bodur, Büyükşehir Basketbol Takımı Genel Menajeri Kutluhan Yavrucuk, Koç Selçuk Ernak, yönetim kurulu üyeleri ve basketbolcular katıldı. Başkan Toçoğlu, bu sezon alınan başarılı sonuçlardan dolayı takımı ve yöneticileri kutlarken; takımın Birleşik Amerikalı oyuncusu Charles Jackson'ın doğum günü kutlandı.



"Süper Lig'e yaklaşıyoruz"

Programın açılış konuşmasını yapan Büyükşehir Basketbol Takımı Yönetim Kurulu Üyesi Şadi Ünal, "Bursaspor Durmazlar maçı öncesi motivasyon programında bir aradayız. İnşallah maçımızı alıp Süper Lig'e çıkacak ve bunu şehrimizle birlikte kutlayacağız" derken, Basketbol Şube Başkanı Akif Köse, "Bu programı daha önce tertiplemek isterdik. Fakat lige çıkmayı büyük oranda Eskişehir maçında garantiledik. İnşallah bu programımız şampiyonluk programlarımızın birincisi olur. Ayrıca Çamsan Yönetim Kurulu Başkanımız Şükrü Bodur'a da desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Buraya kadar gelen ve bizlere her zaman destek olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Zeki Toçoğlu'na da şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.



"Şampiyonluk için son maç"

Sakarya'da bu yıl yaşanan sportif başarıların şehre sevinç yaşattığını kaydeden Başkan Toçoğlu, "Sakaryaspor şehrimize çok büyük bir sevinç yaşattı. 4 yıldır 3. ligde mücadele ediyorduk. İstediğimiz sonuçları bir türlü alamadık. Çok şükür bu süreç sona erdi ve bir üst lige yükseldik. Şimdi ise şehrimize sportif anlamda sınıf atlatacak şampiyonluk için kenetlenmiş durumdayız. Hepinize şehrimiz adına teşekkür ediyorum. Şampiyonluk için bir maçımız daha var. İnşallah bu şehrin özlediği günleri beraberce yaşayacağız. Bu işler kolay işler değil. Zorlu süreci bir olarak atlatan yönetimimize, hocalarımıza teşekkür ediyorum. Basketbolda gelecek başarı ile seneye dev takımları şehrimizde ağırlayacağız. İnşallah şampiyon olduktan sonra da bir araya geleceğiz ve güzel günlerin tadını birlikte çıkaracağız" ifadelerini kullandı.

(RŞ-RFK-Y)



23.05.2017 15:29:32 TSI

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