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Vali Kamçı Çalışma Yemeğine Katıldı



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KAYSERİ (İHA) - Vali Süleyman Kamçı, Macaristan Büyükelçiliği işbirliğinde düzenlenen çalışma yemeğine katıldı.

Kayseri Sanayi Odasında düzenlenen programa Vali Kamçı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Gabor Kiss, Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitçi, Türk-Macar İşadamları Derneği Başkanı ve Macaristan Fahri Konsolosu Osman Şahbaz ile işadamları ve davetliler katıldı.

Vali Kamçı, Macaristan ile tarihten gelen sıkı ilişkilerin bulunduğunu hatırlatarak, iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmek adına önemli çalışmaların yapılacağına inandığını belirtti.

Macaristan ve Türkiye arasındaki ekonomik ilişkileri daha da geliştirmek anlamında bundan sonra daha fazla çalışmak gerektiğini ifade eden Vali Kamçı, sadece iki ülke arasındaki ilişkileri değil iller arasındaki ilişkileri geliştirmenin önemine değindi.

Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Gabor Kiss ise iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirme adına gerekli iradenin mevcut olduğunu ifade ederek, bu ilişkileri geliştirmek adına Vali, Sayın Belediye Başkanı ve şehrin ileri gelenlerini Macaristan'a davet etti.

Karşılıklı soru cevap şeklinde devam eden programın ardından Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Gabor Kiss, Vali Kamçı'ya plaket vererek desteklerinden dolayı teşekkür etti.

(AÖ-Y)



23.05.2017 15:29:42 TSI

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