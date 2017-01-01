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Kars'ta 1150 paket kaçak sigara ele geçirildi

23 Mayıs 2017 Salı, 16:09
Kars'ta 1150 paket kaçak sigara ele geçirildi

Işık Çapanoğlu
KARS (İHA) - Kars'ın Kağızman ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan yol kontrolünde bin 150 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Kağızman'da jandarma ekiplerince yapılan yol kontrolünde durdurulan bir yolcu otobüsünde arama yapıldı. Aramada otobüste yolcu olarak bulunan M.H.K.'ya ait valizde bin 150 paket kaçak sigara ele geçirilerek muhafaza altına alındı.
Şüpheli M.H.K., hakkında adli işlem yapıldı.
(IÇ-AA-Y)

23.05.2017 16:09:45 TSI
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