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Sosyal Market, Ramazan ayında da ihtiyaç sahiplerinin yanında olacak



(Fotoğraflı)



Vedat Yunus İkizoğlu

KASTAMONU (İHA) - Ramazan ayında daha fazla ihtiyaç sahibine ulaşmak isteyen Kastamonu Belediyesi Sosyal Yardım Market ekibi, hayırseverlerin desteğini bekliyor.

Bugüne kadar 700 ihtiyaç sahibinin gıda ve giyim ihtiyacını karşılayan Kastamonu Belediyesi Sosyal Yardım Marketi yöneticileri, mübarek Ramazan ayı öncesinde hayırseverlerin desteğini bekliyor.

"Ulaşamadığımız kapı dokunmadığımız kalp kalmasın" sloganıyla çalışmalarını sürdüren ve paranın geçmediği tek market olan Kastamonu Belediyesi Sosyal Yardım Marketi'yle ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Tahsin Babaş, sosyal belediyeciliğin gereği ve köklü geleneklerimizin bize öğrettiği paylaşma bilincinin ilimizdeki temsilcilerinden biri olma yolunda bir hayli mesafe kat ettiklerini belirtti.

Mübarek Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine sağlıklı ve kaliteli bir şekilde hizmet vermek için hummalı bir çalışmanın olduğunu ifade eden Başkan Babaş, "2016 yılında hizmete açtığımız ve halkımızın çok büyük ilgi ve beğenisine mazhar olan Sosyal Market projemiz yaklaşan Mübarek Ramazan ayında ihtiyaç sahibi kardeşlerimize daha sağlıklı ve kaliteli bir şekilde hizmet verebilmek için çalışmalarını sürdürmektedir. Burada temel amaç, gerçek manada ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı, son derece hassas ve tarafsız bir şekilde tespit ederek, insanımızı rencide etmeden ve dinimizin de esası olan "Sağ elin verdiğini sol elin bilmemesi" prensibine bağlı kalarak sosyal belediyecilik anlayışıyla, ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize hizmet vermektir" diye konuştu.

Sosyal Yardım Marketi'nin ihtiyaç sahiplerine ulaşmada bir köprü olduğu vurgusunu da yapan Başkan Babaş, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

Sosyal Market Projemizi hayata geçirdiğimiz gün itibariyle gerçek ihtiyaç sahiplerine hizmetin ulaşabilmesi adına ince eleyip sık dokuyarak çalışmalar yürüttük. Ekiplerimiz tespit ettikleri ihtiyaç sahiplerimizin araştırmalarını belirli kriterler doğrultusunda yaptıktan sonra komisyonumuzca talepler değerlendirildi. Sistem çok şükür verimli bir şekilde çalışıyor. Tespit edilen ihtiyaç sahiplerimiz komisyonumuzun belirlediği süre içerisinde kendilerine verilen 'Sosyal Yardım Kartı' ile gönül rahatlığıyla marketimizden alışveriş yapabiliyor ve ihtiyaçlarını karşılıyor.

Sosyal Marketimizden yararlanan kardeşlerimiz sağlıklı ve hijyenik bir ortamda alışverişlerini gerçekleştiriyorlar. Burada yapılan her işlem bilgisayar ortamında kayda alınıyor. Sunulan ürünler marketimizde puanlama usulü ile değerlendirilip, her ürünün alışverişte geçerli olan bir puanı bulunmaktadır. Böylece para unsuru marketimizde geçerli olmayıp, paranın geçmediği bir sistem ile ihtiyaç sahibi kardeşlerimize hizmet verilmektedir.

Sosyal Marketimiz kuruluşundan bu güne, esnaf kardeşlerimizin, iş adamlarımızın, kısaca hayırsever vatandaşlarımızın destek ve yardımlarını, ihtiyaç sahibi kardeşlerimize ulaştırmada bir köprü haline gelmiştir. Bu hususta, gerek maddi yardımları gerekse gıda, giyim ve çeşitli ürün bağışlarını resmi olarak kabul edebilmek için, 'Yardım Market Vakfımızı' kurarak, marketimizin yasal olarak sağlam temellere oturmasını ve kontrol edilebilir, şeffaf bir yönetim anlayışıyla yönetilmesini sağlamış olduk.

Saygıdeğer hemşehrilerimize buradan şu çağrıyı yapmak istiyoruz. Yaklaşan Ramazan-ı Şerif ayı vesilesi ile vakfımız aracılığı ile marketimize, gönül rahatlığı ile bağış makbuzu mukabilinde yardım ve bağışlarını ulaştırabilirler. Amacımız ihtiyaç sahibi, zorda kalmış ve sosyal desteğe ihtiyacı olan tüm kardeşlerimize ulaşarak, neye ihtiyaçları varsa imkanlarımız dahilinde karşılayabilmektir. Bu vesile ile tüm saygıdeğer hemşehrilerimizin yaklaşan Ramazan-ı Şerif Aylarını şimdiden tebrik ederek, bu Mübarek Ramazan ayının paylaşmaya, kardeşliğe, huzura ve Hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyor, tüm hemşehrilerime sevgi ve muhabbetlerimi sunuyorum."

Sosyal Market'e destek vererek Mübarek Ramazan ayı içerisinde daha çok ihtiyaç sahibine ulaşılmasına katkı sağlamak isteyen hayırseverler 153 nolu Beyaz Masa hattından yada Kastamonu Belediyesi Sosyal Marketin 0366 222 25 88 numaralı telefonundan görevlilere ulaşabilecek.

(Vİ-RFK-Y)



23.05.2017 17:10:37 TSI

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