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ASKİ'den engelsiz hizmet

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 10:16
ASKİ'den engelsiz hizmet
ASKİ'den engelsiz hizmet

(Fotoğraflı)

ADANA (İHA) - Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) çalışanları engelli vatandaşın abonelik işlemleri için evine gidip evrakları imzalattı.
ASKİ ekipleri, 4 yıldır yatağa bağlı yaşamını sürdüren Ülker Uçal isimli vatandaşın abonelik işlemini yapmak üzere Huzurevleri Mahallesi'ndeki evine gitti. Kapıyı çalan personeller önce kendilerini tanıttı ardından resmi evrakları Ülker Uçal'a tek tek açıklayıp imzasını alarak abonelik işlemini gerçekleştirdi.
Abone işlemi yapılan vatandaş bu hizmetten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ve tüm ASKİ çalışanlarına teşekkür etti.
ASKİ Genel Müdürü Hüseyin Oprukçu ise, yaşlı ve engelli vatandaşlarımıza yönelik uygulamanın rutin bir uygulama olduğunu söyleyerek, "Sürekli ekiplerimiz bu konuda duyarlılık göstermektedir. Adanalılara ve engelli vatandaşlarımıza, engelleri aşarak en iyi ve en sağlıklı suyu ulaştırmak tek derdimiz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Hüseyin Sözlü'nün de dediği gibi; bir şey değişti, her şey değişecek. Biz de bu sözden yola çıkarak engelsiz bir hayat ve bir damla su için çalışıyoruz" dedi.
(ELF-Y)

24.05.2017 10:16:23 TSI
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