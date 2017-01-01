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Meram Belediyesinden Havzan Mahallesine aile yaşam merkezi



(Fotoğraflı)



KONYA (İHA) - Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi tarafından Havzan Mahallesi'ne yaptırılacak Havzan Aile Yaşam Merkezi ve Çocuk Sokağı Projesi'nin temeli düzenlenen törenle atıldı.

Törende konuşan Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, laf değil iş ve hizmet ürettiklerini vurgulayarak, "Hizmete sunduğumuz yeni tesislerle Meram'a ve Meramlıya hizmette sınır tanımadığımızı gösterirken, yeni tesislerin de temelini atarak Meram'ın geleceğini şekillendiriyoruz. İnsanımızın ihtiyacı olan tesisleri bir bir hayata geçirirken, sizlere verdiğimiz sözlerin arkasında durduğumuzu ve ihtiyaca göre yeniden şekillendireceğimiz projelerle hep karşınızda olacağımızı da onurla ifade etmek isterim. Bütün çabamız; geleceğin Meram'ını, sizlerin isteği doğrultusunda inşa etmektir. Bugüne kadar açtığımız onlarca tesise ilave olarak, temelini attığımız onlarca tesis, insanımıza hizmette sınır tanımadığımızın açık bir göstergesidir" diye konuştu.

Meram Belediyesi olarak aile yapımıza yönelik tehditleri asgari seviyelerde tutmak ve bertaraf etmek için şehrimizde bir ilk olarak Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğümüzü kurduklarını hatırlatan Başkan Toru, "Bu müdürlüğümüzün asli görevi ailelerde görülebilecek olası sorunlara neşter vurmak ve aile dokumuzun korunması için gerekli tedbirleri almak ve eğitimlerle olası hasarları en asgari seviyelerde tutmaktır. Bugün Havzan Mahallemizde temelini attığımız bu merkez de bu anlayışın bir ürünü olarak burada yükselecek, aile ve toplum yapımızın güçlendirilmesi için çalışacaktır" ifadelerini kullandı.



"Yıl sonuna tamamlanacak"

Bodrum, zemin + 2 kattan oluşan Havzan Aile Yaşam Merkezi'nin Bin 235 metrekarelik inşaat alanıyla Havzan Mahallesinde önemli bir ihtiyaca cevap vereceğini kaydeden Başkan Toru, "Merkezde çok amaçlı salonun yanı sıra hanımlar salonu, emekliler salonu, muhtar ofisi, gençlerimiz ve çocuklarımız için kütüphane, derslikler ve spor salonu ve ortak alan yer alacaktır. Ayrıca çocuk sokağı projemiz de tesisimizle entegre hizmet verecektir. Görüldüğü gibi oldukça kapsamlı ve çok amaçlı kullanılacak olan Aile Yaşam Merkezi, Havzan Mahallemize yeni bir soluk gelecek olup, yılsonuna kadar tamamlanmasını hedefliyoruz. Meram'ı tek bir merkezden çıkarıp birçok yerde merkezler oluşturulmasına bu tip sosyal tesislerin önemli ölçüde katkısı olmaktadır. Bu pencereden bakıldığında merkezimiz, oldukça önemli olan Havzan Mahallemize daha da bir önem kazandıracaktır. Meram'ın eski yerleşim birimlerinden birisi olan Havzan Mahallemize böyle bir tesisin yakışacağına inanıyorum. Amacımız Meram'ın birçok mahallesini, sosyal yaşantıyı doğru yönde kanalize edecek ve hareketlendirecek bu tür tesislerle donatmaktır." diye konuştu.

Konuşmalardan sonra yapılan dua ile protokol mensupları, Havzan Aile Yaşam Merkezi ve Çocuk Sokağı Projesi'nin temel atma butonuna bastı.

Temel atma törenine Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Karatay Belediye Başkanı Mehmet Hançerli, AK Parti Meram İlçe Başkanı Abdülkadir Özöğür, AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı M. Hakan Özer, AK Parti Konya İl Yönetim Kurulu Üyesi ve Meram Koordinatörü Sema Ersöz, AK Parti Meram İlçe Kadın Kolları Başkanı Sevil Tosunoğlu, teşkilat mensupları, Konya, Karatay, Meram ve Selçuklu muhtar derneklerinin başkan ve yöneticileri, STK temsilcileri, meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

(AH-Y)



24.05.2017 14:02:03 TSI

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