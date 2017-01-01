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Şehitler İlkokulundan yılsonu programı

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 14:33
Şehitler İlkokulundan yılsonu programı
Şehitler İlkokulundan yılsonu programı

(Fotoğraflı)

Dursun Murat Aydın
ERZURUM (İHA) - Oltu'da Şehitler İlkokulu tarafından hazırlanan yılsonu programı düzenlendi.
Oltu Ortaokul salonu girişinde öğrencilerin hazırlamış oldukları resim sergisinin açılışını İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Zengin ve Şehitler İlkokulu Müdürü Salih Yeşilyurt yaptı. Sergiyi dolaşan protokol daha sonra yılsonu programına geçti.
Programın açılış konuşmasını yapan Şehitler İlkokulu Müdürü Salih Yeşilyurt, eğitim sadece akademik başarıdan ibaret olmadığını belirtti.
Konuşmaların ardından öğrencilerin hazırladığı gösteriler birer birer sahnelendi. Öğrencilerin gösterisini izleyen aileler alkışlarıyla tempo tuttular.
(DMA-AA-Y)

24.05.2017 14:33:34 TSI
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